İstanbul’un Fatih ilçesinde acı bir olay meydana gelmişti. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti. Baba Servet Böcek ise, Cemil Taşçıoğlu Eğitim Araştırma Hastanesi tedavi görüyordu. Baba Servet Böcek'ten de acı haber geldi. Anne ve iki çocuğun ardından baba Servet Böcek de hayatını kaybetti.

Almanya'dan İstanbul'a gelmişlerdi!

Yapılan araştırmalar sonucunda ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde kaldığı, 11 Kasım günü ise Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yedikleri tespit edilmişti. Mide bulantısı şikayetlerinin ardından aile 12 Kasım'da çevre hastanelere giderken, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri ifade edilmişti.

Çok sayıda gözaltı!

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken; otel sahibi, lokumcu, kokoreççi, fırıncı, midyeci, kafe sahibi, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlu ile ilaçlama yapan kişi gözaltına alınmıştı. 8 şüphelinin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri devam ederken sabah saatlerinde 2 otel görevlisi ile ilaçlama yapan kişiye de gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

Midyeci, lokumcu, kokoreççi ile kafe işletmecisi işlemleri tamamlanıp Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilirken, 7 zanlının ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.