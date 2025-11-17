Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Kabine Toplantısı'nın ardından Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Şehitleri anarak sözlerine başladı!

Uçak kazasında şehit olan askerleri gündemine alarak sözlerine başlayan Erdoğan, "Kardeş ülkeler başta olmak üzere dünyanın her tarafından dayanışma ve taziye mesajları aldık. Gürcistan ve Azerbaycan facianın ilk anından itibaren arama kurtarma çalışmalarında iş birliği içinde oldular. Şehitlerimizin naaşına ve uçağın kara kutusuna kısa sürede ulaştık. Bakanlarımızın, milletvekillerimizin ve vatandaşlarımızın katılımlarıyla şehitlerimize son görevimizi yerine getirdik. Kahraman askerlerimize rahmet diliyorum.

20 canımızı şehit verdiğimiz elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net göreceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız. Acımızı paylaşan tüm dost ve kardeş ülkelere teşekkür ediyorum." dedi.

Hedef 453 bin!

"Deprem bölgemizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Eylül ayında 304 bininci afet konutumuzun kurasını çekmiştik, Adıyaman'da da 350 bininci konutumuzu teslim ettik. Yıl sonunda Adıyaman'da 43 bin konut ve iş yerimizi teslim edeceğiz. 11 ilimiz için hedef 453 bin bağımsız bölümün teslimatını yapmaktır.

Taş üstüne taş koymaktan aciz olanlar deprem bölgesindeki çalışmaları karalıyor. Bir işin ucundan tutmadıkları gibi şantiyede ter döken işçilerimizin emeğine laf ediyorlar. Rabbim hiç kimseyi ideolojik tercihi yüzünden verilen onca emeğe çamur atacak düzeye getirmesin."

"Nedenler ortaya çıkacak!"

3 insanın hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünün altını çizen Erdoğan, "İnsanımızın ücretini ödediği üründe hile ve aldatmaca olmaması için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Denetimler sonucu sağlıksız ürünler anlık ürünler Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. İstanbul'daki olayla ilgili hassasiyetimizin ne kadar önemli olduğunu gördük. 3 insanımızın hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor. Emniyet ve savcılarımızın çalışmalarıyla nedenler ortaya çıkacak.

Vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve şikayetleri detaylıca değerlendiriyor. Herhangi bir sorun gördüğümüzde de kimsenin gözünün yaşına bakmayız.

2025 yılında 1 milyon 103 bin gıda kontrolü yapıldı. Kurallara uymayan 25 bin 750 işetlemeye 2 milyar 206 milyon lira ceza verdik. 495 dosyayı savcılara devrettik. Yeni uygulamaları da devreye aldık. Taklit ve tahşiş listesini anlık olarak ilan ediyoruz. Bir diğer yenilik, karekod uygulamasıdır. Vatandaşımızın işletmenin denetim geçmişini karekod okutarak görebiliyor." ifadelerini kullandı.