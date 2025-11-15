Son Mühür / Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görev yapan bazı milletvekillerinin diplomalarının sahte olduğu iddiaları kamuoyunda tartışılmaya başlamıştı. Yaşanan tartışmaların ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis’e bunun araştırılması ile ilgili kanun teklifi çıkarılması noktasında çağrıda bulundu. Günaydın, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı video mesajında, “40 milletvekilinin diplomasının sahte olduğu iddia edilirken, TBMM sessiz kalamaz. Tüm milletvekillerinin diplomalarının gerçekliğinin üç ay içinde teyit edilsin, varsa sahtekarlıklar ortaya çıkarılsın, milletvekillikleri düşürülsün” dedi.

'Önce benimkinden başlasın'

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Burası 23 Nisan 1920’de açılmış, 105 yıllık parlamento, Gazi Meclis; Kurtuluş Savaşı’nın karargâhı. Burada 600 milletvekilimiz var, seçilebilmesi için biliyorsunuz ilkokul diploması yeterli oluyor. Ancak Anayası’nın 76’ncı Maddesi milletvekili seçilebilmek için sahtekarlıktan dolayı bir hüküm giymemiş olmayı da bir koşul olarak sayıyor. Son zamanlarda 40 milletvekilinin diplomasının sahte olduğu iddiaları kamuoyunda dillendiriliyor. Bu ilkokul diploması ya da Meclis’e teslim ettiği başka diplomalar da olabilir. Biz bir kanun teklifi verdik. TBMM’ye hangi diplomayı hangi milletvekili teslim ederse etsin Meclis Başkanlığı ilgili eğitim kurumundan bu diplomanın gerçekliğini teyit etmek zorunda. Önce benimkinden başlasın, benim ve Meclis’te bulunan tüm milletvekillerinin diplomalarını teyit etsin. Böylece herhangi bir milletvekilinin diploması sahte değildir açıklaması yapsın ve kamuoyunda bu tartışmalar bitsin. Eğer ilkokul ya da eğer başka bir diplomasını sahte olarak teslim eden varsa bu Meclis’ten ayıklansın. Haydi, gelin bu kanun teklifini imzalayın hep beraber doğruluğumuzu, dürüstlüğümüzü teyit edelim.”