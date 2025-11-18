Son Mühür- Almanya’dan Türkiye’ye gelen Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybettiği trajediyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan dört şüpheli tutuklanırken, gıda numunelerinin temiz çıkması üzerine olayın otelde yapılan ilaçlamadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Gıda testleri temiz çıktı

Aile tarafından tüketildiği belirtilen kokoreç ve midyeden alınan numunelerin laboratuvar sonuçlarının temiz olması üzerine, emniyet ekipleri araştırmayı otel odasında yapılan ilaçlama işlemine yoğunlaştırdı.

Dört şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ve kafe işletmecisi F.M.O. tutuklandı. Otel sahibi ile ilaçlama firmasının yetkililerinin de aralarında bulunduğu yedi şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.

İlaçlamayı yapan kişi hakkında dikkat çeken detay

Ekol TV’nin aktardığı bilgilere göre, otel odasını ilaçlayan kişinin daha önce bir çocuğun zehirlenmesine de sebep olduğu tespit edildi. Şüphelinin, tahta kurusuyla mücadele amacıyla alüminyum fosfit içeren Fumigas 57 TB adlı ürünü kullandığı belirlendi.

Yetkililer, şüphelinin biyosidal ürün uygulayıcı sertifikası olduğunu ancak ruhsatlı bir iş yerinde çalışmadığını, uygulamayı izinsiz gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Şüpheli, ifadesinde ilaçlama yaptığını kabul etti. Yönetmelik kapsamında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kesin ölüm nedeni için adli tıp raporu bekleniyor

Ailenin nasıl zehirlendiğine dair en kritik aşama olan toksikolojik analiz için Adli Tıp Kurumu’nun raporu bekleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün gıda numunelerine ilişkin raporunun da bugün açıklanmasının beklendiği belirtildi.

Baba Servet Böcek de yaşamını yitirdi

Faciada son kayıp baba Servet Böcek oldu. Yoğun bakımda beş gündür tedavi gören Böcek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Fatih’te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, iki evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.”

Güner, aileye başsağlığı dileyerek soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Ailenin İstanbul seyahati ölümle sonuçlandı

Böcek ailesi 9 Kasım’da İstanbul’a gelerek Fatih’teki bir otelde konaklamaya başlamıştı.

12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan çocuklar kurtarılamamış, anne Çiğdem Böcek ise 14 Kasım’da yaşamını yitirmişti. Baba Servet Böcek’in durumu kritik şekilde devam ediyordu.

Otelde kalan diğer turistler de etkilendi

Ailenin konakladığı odada kalan iki turist, benzer şikayetler üzerine hastaneye başvurmuştu. Odaya refakat eden üçüncü kişi ise düşük nabız nedeniyle gözlem altına alınmıştı. İncelemelerin ardından otel boşaltılarak misafirler farklı otellere yönlendirildi.

Gözaltı sayısı artıyor, soruşturma genişliyor

Şu ana kadar otel sahibi H.O., lokumcu F.T., fırıncı M.K., kokoreççi E.E., midyeci Y.D., kafe sahibi F.M.O., ilaçlama şirketi sahibinin oğlu S.K. ve ilaçlamayı yapan D.C. gözaltına alındı.

Bu sabah iki otel görevlisi ile ilaçlamayı yapan kişi hakkında ek gözaltı kararı verildi.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği’nde toplam sekiz şüphelinin işlemleri sürüyor.