Son Mühür - İstanbul’daki uyuşturucu soruşturması kapsamında spikerler Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu, adliyede ifade verdikten sonra Adli Tıp Kurumuna (ATK) gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, “kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma” suçuna ilişkin başlatılan süreçte jandarma ekipleri operasyon gerçekleştirdi.

Serbest bırakılmaları bekleniyor

Operasyon kapsamında Acet, Cebeci ve Sarıoğlu sağlık kontrollerinden sonra İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Savcılıktaki ifadelerinin ardından üç isim ATK’ye yönlendirildi. ATK’deki prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte şüphelilerin serbest bırakılmasının beklendiği aktarıldı.

Hande Sarıoğlu kimdir?

Operasyon haberlerinin ardından “Hande Sarıoğlu kimdir?” sorusu gündemde en çok merak edilen konular arasında yer aldı. 19 Eylül 1988’de Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen Hande Sarıoğlu, üniversite eğitimini Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Medya kariyerine sunuculukla başlayan Sarıoğlu, çeşitli program deneyimlerinin ardından spor yayıncılığına yöneldi. Bir sosyal medya paylaşımı sonrası görev yaptığı kurumdan ayrıldığını açıklayan Sarıoğlu, daha sonra televizyon ekranlarında farklı içeriklerde sunuculuk yapmayı sürdürdü.

Ela Rümeysa Cebeci kimdir?

“Ela Rümeysa Cebeci kimdir?” aramaları da operasyon haberleriyle birlikte hızla arttı. 31 Mayıs 1988’de İstanbul’da dünyaya gelen Cebeci, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi’nde ileri oyunculuk alanında yüksek lisans yapan Cebeci, ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Siyaset ve Kültürel İncelemeler programında da yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılında medya sektörüne adım atan Cebeci; farklı kanallarda muhabirlik yaptı, ekran önünde çeşitli projelerde yer aldı ve bazı dizi ve film yapımlarında oyuncu olarak da görev aldı.

Meltem Acet kimdir?

“Meltem Acet kimdir?” sorusu da gözaltı gelişmesinin ardından merak edilen başlıklar arasına girdi. 1 Eylül 1982’de Ankara’da doğan Acet’in uzun süredir televizyon haberciliği ve ekonomi alanında sunuculuk yaptığı biliniyor. Medya kariyerine başlamadan önce İngiltere ve ABD’de finans sektöründe görev aldığı, Türkiye’ye döndükten sonra spikerlik eğitimi ile birlikte tiyatro eğitimi de aldığı ifade ediliyor.