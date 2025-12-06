Antalya Manavgat Belediyesi'ndeki yöneticilere yönelik yürütülen ve "baklava kutusunda para" iddialarıyla gündeme gelen "rüşvet" soruşturması kapsamındaki davanın dördüncü duruşmasında önemli gelişmeler yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu, toplam 9'u tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti üç sanığın tahliyesine karar verdi.

Duruşmada sanıklar ve müştekiler hazır bulundu

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın kritik duruşmasında, eski başkan Niyazi Nefi Kara ve rüşvet aldığı öne sürülen eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter dahil olmak üzere 41 sanığın tamamı hazır bulundu.

Müşteki sıfatıyla ifade veren Zafer Süral ve İbrahim Mutlu, belediyedeki iş ve işlemlerini çözebilmek adına sanıklara birdençok kez rüşvet vermek zorunda kaldıklarını öne sürdü. Bu beyanlar, davanın temel iddialarını destekler nitelikteydi.

Eski Başkan Kara'dan "Paradan nefret ederim" savunması

Duruşmanın seyrini değiştiren anlardan biri, tutuklu sanık eski belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'nın son savunması oldu. Kara, hakkındaki iddiaları reddederek bir suç örgütü kurmadığını savundu.

"Paradan nefret ederim. Dört gündür dinledim, bir Allah'ın kulu 'Nefi Kara benden para istedi' diyemedi. Benim alınan verilen rüşvetten haberim yok. Beraatım olmazsa tahliye ederseniz sevinirim. Kaçmayız, kaçacak yerimiz yok." diyerek beraatini, aksi takdirde tahliyesini talep etti. Baklava kutusunda rüşvet aldığı iddia edilen eski Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Mehmet Engin Tüter de savunmasında, iddianamede öne sürülen bir suç örgütünün varlığını kabul etmediğini belirtti.

Mahkeme heyetinden üç isim İçin tahliye kararı

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda beklenen kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar Hüseyin Keçer, Osman Zafer Keçer ve Bulem Şahbaz'ın, adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine hükmedildi. Eski Başkan Niyazi Nefi Kara ve Mehmet Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Soruşturmanın arka planı ve istenen cezalar

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet iddialarını kapsayan soruşturma, eski başkan Niyazi Nefi Kara'nın tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla sonuçlanmıştı.

Genişletilen soruşturma kapsamında yapılan arama ve yer gösterme işlemlerinde dikkat çekici bulgulara ulaşılmıştı. Cumhuriyet savcısı gözetiminde gerçekleştirilen bu işlemlerde, zirai bir depoda gizlenmiş vaziyette 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar ele geçirilmişti.

İddianamede, tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan eski Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" gibi toplam 6 ayrı suçtan 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer sanıklar için de benzer suçlamalarla farklı sürelerde hapis cezaları isteniyor.