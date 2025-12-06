Son Mühür- Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine girerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerinde, kent genelinde iki gün boyunca farklı hava olaylarının etkili olacağı belirtildi.

Cumartesi günü gök gürültülü sağanak geliyor

7 Aralık Cumartesi günü İzmir merkez ve ilçelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 12–19 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Yetkililer, ani sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Pazar günü yağışla birlikte sis etkili olacak

8 Aralık Pazar günü yağışın kent genelinde devam edeceği, özellikle sabah ve gece saatlerinde sisin yoğunlaşacağı bildirildi. Sıcaklıkların 11–18 derece aralığında olması bekleniyor. Bayındır, Ödemiş, Tire, Torbalı, Kiraz ve Kemalpaşa’da görüş mesafesinde belirgin düşüş yaşanacağı ifade edilirken, sürücülerin yollarda ekstra dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Vatandaşlara “tedbirli olun” çağrısı

Meteoroloji, hafta sonu boyunca yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı tüm vatandaşlara tedbir çağrısında bulundu. Özellikle ani hava değişimlerinin yaşanabileceği vurgulanarak güncel uyarıların takip edilmesi istendi.