Son Mühür- 2026 yılı asgari ücretinin net 28 bin 75 TL olarak açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Maaş zammı oranları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 5 Ocak’ta yayınlayacağı aralık ayı enflasyonu verileri ile netlik kazanacak.
5 aylık zam oranları belli oldu
Ocak ayında maaşlara yansıyacak artışlar, mevcut 5 aylık veriler üzerinden önceden hesaplandı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 11,20, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 17,55 oranında artış öngörülüyor.
Memur ve emeklilerin alacağı zam oranları, toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkına göre belirlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışları doğrudan altı aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor.
Aralık enflasyonu zam oranlarını netleştirecek
TÜİK’in 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacağı aralık enflasyonu, yılın ilk yarısına ilişkin zam oranlarını kesinleştirecek. Açıklanacak veriler, yaklaşık 17 milyon emekli ve 4 milyon memurun maaşlarını doğrudan etkileyecek. Ayrıca sosyal yardımlar, 65 yaş aylığı, engelli maaşları ve evde bakım destekleri de bu rakamlar doğrultusunda güncellenecek.
Merkez Bankası beklentisine göre zam senaryoları
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, Merkez Bankası’nın yıllık enflasyon tahminine göre olası zam oranlarını açıkladı. Yıllık enflasyonun yüzde 31 olması durumunda:
- SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde artış: yüzde 12,28
- Memur ve memur emeklilerinde artış: yüzde 18,70
- Enflasyonun yüzde 33’e yükselmesi durumunda ise zam oranları şu şekilde gerçekleşebilir:
- SSK ve Bağ-Kur emeklileri: yüzde 14
- Memur ve memur emeklileri: yüzde 20,51
Zamlı maaşlar Ocak ortasında hesaplarda
Memur ve emeklilerin zamlı maaşlarını ocak ayının ortasından itibaren hesaplarında görmeleri bekleniyor.
En düşük maaşlarda beklenen artış
Yıllık enflasyonun yüzde 31 olarak gerçekleşmesi halinde, örnek hesaplamalar şu şekilde:
- En düşük emekli aylığı: 16 bin 881 TL → 18 bin 953 TL
- En düşük memur emeklisi aylığı: 19 bin 617 TL → 23 bin 285 TL
- En düşük memur maaşı: 50 bin 503 TL → 59 bin 947 TL
Meslek gruplarına göre örnek maaşlar
Yüzde 18,70’lik artış senaryosu kapsamında bazı meslek gruplarının maaşları şu şekilde öne çıkıyor:
- Şube Müdürü: 76 bin 659 TL → 90 bin 994 TL
- Memur: 52 bin 617 TL → 62 bin 456 TL
- Uzman Öğretmen: 67 bin 766 TL → 80 bin 438 TL
- Öğretmen: 61 bin 146 TL → 72 bin 580 TL
- Başkomiser: 74 bin 490 TL → 88 bin 420 TL
- Polis Memuru: 68 bin 84 TL → 80 bin 816 TL
- Uzman Doktor: 126 bin 119 TL → 149 bin 703 TL
- Hemşire: 61 bin 759 TL → 73 bin 308 TL
- Mühendis: 78 bin 200 TL → 92 bin 823 TL
- Teknisyen: 54 bin 547 TL → 64 bin 747 TL
- Profesör: 111 bin 348 TL → 132 bin 170 TL
- Araştırma Görevlisi: 73 bin 792 TL → 87 bin 591 TL
- Vaiz: 63 bin 916 TL → 75 bin 868 TL
- Avukat: 73 bin 515 TL → 87 bin 262 TL