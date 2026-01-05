Son Mühür - Bugün oynanacak Süper Kupa karşılaşması öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke arasında geçen sohbet gündem yarattı. İki teknik adamın kilo üzerinden yaptığı esprili diyalog kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Fatih Tekke’nin Okan Buruk’a yönelik takılmaları dikkat çekti.

''Ben kilo aldım hocam''

Maç öncesindeki sohbet sırasında ilk konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, teknik direktörlüğün zorluklarına dikkat çekerek 10 kilo verdiğini söyledi. Bu sözlere Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan içten bir karşılık geldi. Buruk, “Ben kilo aldım hocam” ifadeleriyle yanıt verdi.

"Sende bu kadar para, oyuncu varken...''

Diyaloğun en çok dikkat çeken bölümü ise Fatih Tekke’nin esprili sözleri oldu. Tekke, Buruk’un “kilo aldım” ifadesine, "Sende bu kadar para, oyuncu varken nasıl almayacaksın? Sen kilo almayacaksın da ben mi alacağım?" diye karşılık verdi. İki teknik adam arasındaki samimi ve neşeli sohbet kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolseverler bu diyalogu “maç öncesi gerilimi yumuşatan hoş bir atışma” olarak yorumladı.