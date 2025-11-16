Yeniden Refah Partisi Kurucu Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelerden büyük destek alarak yeniden genel başkanlık koltuğuna oturdu. Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve Türkiye'nin 81 ilinden delegelerin yoğun katılım gösterdiği kongre, partinin üst düzey yönetim kadrosunu belirledi.

Oyların tamamını alarak liderliğini perçinledi

Partinin siyasi geleceği açısından önem taşıyan kongrede, genel başkanlık seçimi için delegeler sandık başına gitti. Toplamda 1083 delegenin oy kullandığı seçimde, Fatih Erbakan geçerli oyların tamamını almayı başardı.

Kesinleşen sonuçlara göre, 1078 oy alan Fatih Erbakan, bu sonuçla birlikte partisinin liderliğinde gücünü pekiştirdi. Oylamada yalnızca 5 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuç, Erbakan'ın partideki konumunu sağlamlaştırarak gelecek dönem stratejileri için tam yetki aldığını gösteriyor.

Ankara Arena'da yüksek katılımlı genel kurul

Partinin üçüncü kez düzenlenen olağan genel kurulu, Ankara'da siyasi arenanın nabzının attığı merkezlerden biri olan Ankara Arena Spor Salonu'nda coşkulu bir atmosferde yapıldı. Kongreye katılımın yüksek olması, Yeniden Refah Partisi'nin teşkilatlardaki gücünü ve yerel yönetimler ile genel seçimlere yönelik motivasyonunu yansıttı.