Son Mühür- Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 14.00’te oynanması planlanan mücadelede Yeni Malatyaspor, bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti alan 7 oyuncusunun yokluğunda sahaya çıktı. Mevcut kadrodan da yeterli sayıya ulaşılamaması nedeniyle sarı-siyahlı ekip maçın oynanabilmesi için gereken asgari oyuncu sayısını sağlayamadı.

Hakemden kadro tamamlanması için süre verildi

Müsabakanın hakemi Ahmet Resuloğlu, karşılaşmanın başlayabilmesi için Yeni Malatyaspor yönetimine oyuncu eksiklerinin giderilmesi adına maç saatine kadar ek süre tanıdı. Ancak verilen süre içinde kadro tamamlanamadı.

Takımlar farklı sayıda oyuncuyla sahadaydı

Isparta 32 Spor 11 futbolcu ile sahaya çıkarken, Yeni Malatyaspor yalnızca 7 oyuncu ile ısınma kısmında yer alabildi. Kadro yetersizliği giderilemediği için hakem Resuloğlu karşılaşmayı erteledi.

Isparta 32 Spor’dan fair-play alkışı

Ertelenme kararının ardından Isparta 32 Spor oyuncuları, sahaya 7 kişiyle çıkabilen Yeni Malatyasporlu futbolcuları alkışlayarak soyunma odasına uğurladı. Bu anlar maçın en dikkat çekici görüntüleri arasında yer aldı.