Son Mühür- Fal ve burç yorumları üzerinden gelir elde eden işletmeler, faaliyet alanlarını her geçen gün daha da genişletiyor.

Türkiye’nin birçok kentinde olduğu gibi Ankara’da, özellikle Kızılay gibi yoğun bölgelerde “kafe” adı altında hizmet veren bazı mekanlar, kafe işletmeciliğinin yanı sıra falcılık faaliyetlerini sürdürüyor.

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte bu işletmeler, 2026 beklentisini ticari fırsata çevirerek fiyatlarını ciddi oranda artırdı.

Kahve falı 1.000 TL, tarot 2 bin TL

Yeni yılın nasıl geçeceğini merak eden vatandaşlar fal kafelere yönelirken, artan talep fiyatlara da doğrudan yansıdı.

Bazı işletmelerde kahve falı 1.000 TL, tarot falı ise 2.000 TL karşılığında bakılıyor. Günlük 50’den fazla müşteriye hizmet veren bu mekanların aylık gelirinin 2 milyon lirayı aştığı ifade ediliyor.

Kafe ruhsatı altında gizli fal odaları

Türkiye’de falcılık faaliyetleri açıkça yasak olmasına rağmen, bazı işletmeler “Fal Kafe”, “Hoş Sohbet” gibi isimlerle ya da yalnızca kafe ruhsatı alarak faaliyet gösteriyor.

Bu işletmelerin, kafe alanlarının dışında gizli fal odaları oluşturduğu ve falcılığı bu alanlarda sürdürdüğü öne sürülüyor.

Fenomen iş birlikleriyle müşteri çekiliyor

Fal kafelerin müşteri portföyünü genişletmek için sosyal medya fenomenleriyle iş birliği yaptığı da iddialar arasında.

Fenomenlere ücretsiz seanslar sunulduğu, karşılığında ise sosyal medya paylaşımlarıyla bu mekanların tanıtımının yapıldığı belirtiliyor. Bu yöntemle özellikle gençler arasında ciddi bir müşteri trafiği oluştuğu ifade ediliyor.

“Hiçbir şekilde yasal sayılmaz”

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; konuya ilişkin Caner Yenidünya, yaptığı değerlendirmede falcılığın Türkiye’de açıkça yasak olduğunu vurguladı. Yenidünya, 677 sayılı Kanun’un 1’inci maddesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de fal bakılması açıkça yasaktır. Kanun, falcılığı batıl inançları besleyen ve kamu düzenini ilgilendiren bir faaliyet olarak görür. Bu nedenle ücretsiz, eğlence amaçlı ya da sembolik şekilde sunulması da hukuken sorunludur.”

Vergi ödemek suçu ortadan kaldırmıyor

Vergi ödemenin faaliyeti yasal hâle getirdiği yönündeki yaygın kanının yanlış olduğuna dikkat çeken Yenidünya, Vergi Usul Kanunu’na da işaret etti.

Yenidünya, “Vergiyi doğuran olayın yasaklanmış olması, mükellefiyeti ortadan kaldırmaz. Vergi levhası, fal bakma fiilini yasal hale getirmez. Ödenen vergi, kişiyi hapis cezasından ya da işletmeyi kapatılma riskinden korumaz” dedi.

‘Eğlence’ vurgusu sonucu değiştirmiyor

Falcılık faaliyetinin “eğlence”, “danışmanlık” ya da dekoratif konseptlerle sunulmasının da hukuki sonucu değiştirmediğini belirten Yenidünya, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İşletmenin kafe konseptiyle hizmet vermesi ya da eğlence vurgusu yapması, falcılığın hukuka aykırı olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz.”