Son Mühür- Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yeni düzenleme, para transferlerinde kapsamlı bir denetim sürecini beraberinde getiriyor.

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamayla birlikte, yüksek tutarlı para transferlerinde işlemin kaynağı ve amacı zorunlu olarak açıklanacak, bazı işlemler ise belgeyle ispat edilecek.

200 bin TL ve üzeri transferlere açıklama zorunluluğu

Yeni düzenlemeye göre, 200 bin lira ve üzerindeki tüm para transferlerinde, işlemi gerçekleştiren kişiler transferin kaynağını ve amacını açıkça beyan etmek zorunda olacak. Bu tutarın üzerindeki işlemler, bankalar aracılığıyla MASAK denetimine tabi tutulacak.

Yetkililer, uygulamanın kara para aklama ve kayıt dışı işlemlerle mücadele kapsamında hayata geçirildiğini belirtiyor.

Tutar yükseldikçe belge yükümlülüğü artacak

Düzenleme, işlem tutarına göre artan bir belge yükümlülüğü öngörüyor. 20 milyon TL ve üzerindeki para transferlerinde ise yalnızca açıklama yeterli olmayacak. Bu kapsamda, işlem sahiplerinden şu belgeler talep edilecek:

Tapu kayıtları

Noter belgeleri

Faturalar

Sözleşmeler ve diğer resmi dayanak belgeler

Belge sunulamaması halinde işlem gerçekleştirilemeyecek.

Eksik belgeyle işlem yapılmayacak

Yeni sistemde bankaların sorumluluğu da artırılıyor. Gerekli belge ve açıklamaları sunmayan kişilerin para transferleri bankalar tarafından kabul edilmeyecek. Eksik ya da yetersiz bilgiyle yapılan işlemler otomatik olarak reddedilecek.

MASAK, bankalar üzerinden iletilen bilgi ve belgeleri inceleyerek şüpheli işlemleri tespit edecek ve gerekli durumlarda adli süreci devreye sokacak.

Para transferlerinde işlem nedeni seçmek zorunlu olacak

Düzenleme kapsamında, kullanıcıların para transferi yaparken işlem sebebini sistem üzerinden seçmesi gerekecek. MASAK tarafından belirlenen işlem nedenleri arasında şu başlıklar yer alıyor:

Gayrimenkul alım ödemesi

Motorlu taşıt ödemesi

Borç verme veya borç ödeme

Hediye, bağış veya yardım

Vergi ve harç ödemeleri

Danışmanlık, sağlık, sigorta ve avukatlık hizmetleri

Kripto varlık işlemleri

Şans oyunu, eğlence ve sosyal medya harcamaları

“Diğer” seçeneğinde açıklama şartı

Belirlenen başlıkların dışında kalan para transferleri için “diğer” seçeneği işaretlenecek. Ancak bu durumda kullanıcıların en az 20 karakterden oluşan açıklayıcı bir metin yazması zorunlu olacak.

Bu açıklamalar da MASAK tarafından incelenerek riskli veya şüpheli işlemler kapsamında değerlendirilebilecek.