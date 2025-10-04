İstanbul Şişli’de sabah saatlerinde yaşanan olayda, rezidans inşaatında bulunan vinç devrildi ve yan tarafta yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Yurdu’nun dış cephesine çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Vinçin devrildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Mecidiyeköy Fulya Akıncı Bayırı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Torun Center yanındaki rezidans şantiyesinde metrelerce yükseklikteki vinç devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi oluşturdu ve şantiye yakınındaki yolları bir süre trafiğe kapattı.

Vinç öğrenci yurduna çarptı

İtfaiye ekipleri, vinçin devrildiği alanda arama tarama çalışmaları yürüttü. Metrelerce yükseklikteki vinç, İBB’ye ait yurdun dış cephesine çarparak maddi hasara yol açtı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ve incelemeler sürüyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, beyaz Mercedes marka bir kamyonun geçişinin ardından saniyeler içinde vincin devrildiği görülüyor.