Son Mühür - Meta, popüler mesajlaşma platformu Messenger’ın Windows ve Mac için geliştirilen masaüstü uygulamalarını 15 Aralık itibarıyla kullanımdan kaldıracağını açıkladı. Şirketin TechCrunch’a verdiği bilgiye göre, bu tarihten sonra kullanıcılar masaüstü uygulamasına erişim sağlayamayacak ve otomatik olarak Facebook’un web sürümüne yönlendirilecek. Meta, geçiş süreci için kullanıcılara 60 günlük bir süre tanıyacak. Sürecin başlamasıyla birlikte uygulamanın kapanacağına dair bildirimler gönderilecek.

Tek bir platformda toplanacak

Meta, web sürümüne geçiş öncesinde kullanıcıları sohbet geçmişlerinin silinmemesi için “Güvenli Depolama” özelliğini açmaya teşvik ediyor. Bu özellik, uçtan uca şifreli sohbetlerin korunmasını sağlıyor ve “Gizlilik ve güvenlik > Mesaj depolama > Güvenli depolamayı aç” menüsünden aktif hale getirilebiliyor. Bu adım, Meta’nın Messenger’ı tek bir web tabanlı platformda birleştirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.