Mobil internet paketleri hızla tükeniyor ve pek çok kullanıcı, farkında olmadan uygulamaların arka planda harcadığı veriler yüzünden ay sonunu internetsiz geçiriyor. Teknoloji uzmanları, bu duruma çözüm olabilecek oldukça basit bir ayarın, hem Android hem de iPhone kullanıcıları için büyük fark yarattığını söylüyor.

Uzmanlara Göre Sorun: Arka Plan Veri Kullanımı

Mobil cihazlar, siz aktif olarak kullanmasanız bile uygulamaları güncel tutmak için sürekli veri çekmeye devam eder. Bu durum özellikle sosyal medya, e-posta ve haber uygulamalarında fark edilmeyen arka plan veri tüketimi ile sonuçlanır.

Teknoloji danışmanı Jake Moore (ESET Digital Security), “Akıllı telefonlar, kullanıcı farkında olmadan senkronizasyon ve bildirim işlemleri yürütür. Bu da ortalama bir kullanıcıda günlük 150–300 MB arası gizli veri tüketimi anlamına gelir,” diyerek uyarıyor.

O Basit Ayar: “Arka Plan Veri Kullanımını Sınırlama”

Uzmanlara göre internet tasarrufu sağlamanın en etkili yolu, telefon ayarlarından arka plan veri kullanımını kapatmak.

Bu özellik, uygulamaların yalnızca siz onları açtığınızda internet bağlantısını kullanmasına izin verir.

Android kullanıcıları için:

Ayarlar > Ağ ve İnternet > Veri kullanımı > Mobil veri > “Arka plan verilerini kısıtla” seçeneğini etkinleştirin.

Alternatif olarak, her uygulama için ayrı ayrı “arka planda veri kullanımı” ayarını devre dışı bırakabilirsiniz.

iPhone kullanıcıları için:

Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Kullanımı bölümüne gidin.

Arka planda güncelleme istemediğiniz uygulamaların yanındaki düğmeyi kapatın.

Bu işlem, özellikle sosyal medya ve e-posta uygulamalarında veri tüketimini %30–40 oranında azaltabiliyor.

Ek Tasarruf İçin 4 Uzman Önerisi

Otomatik Video Oynatmayı Kapatın:

Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformlarda videoların otomatik oynatılması, veri tüketimini hızla artırır.

Her uygulamanın “Veri tasarrufu” veya “Otomatik oynatma” menüsünden bu özellik kapatılabilir.

Veri Tasarrufu Modunu Açın:

Android ve iOS cihazlarda bulunan “Veri Tasarrufu Modu” (Data Saver), uygulamaların arka planda bağlantı kurmasını engeller.

Wi-Fi Yardımını Devre Dışı Bırakın:

iPhone’larda “Wi-Fi Assist”, kablosuz bağlantı zayıfladığında otomatik olarak mobil veriye geçer. Bu özellik kapatıldığında, istemsiz veri geçişleri önlenir.

Uygulama Güncellemelerini Sadece Wi-Fi Üzerinden Yapın:

App Store veya Google Play ayarlarından “yalnızca Wi-Fi üzerinden güncelle” seçeneğini aktif hale getirin.

Fark Edilmeyen Veri Harcamaları

Araştırmalara göre, birçok kullanıcı internet paketinin %20’sini bildirim verileri, reklam içerikleri ve otomatik senkronizasyon işlemlerinde kaybediyor.

Uzmanlar, cihazın “veri kullanımı istatistikleri” bölümünün haftalık olarak kontrol edilmesini öneriyor. Böylece hangi uygulamanın gereksiz veri harcadığı kolayca görülebilir.

Küçük Bir Ayarla Büyük Fark

Uzmanlar, arka plan veri sınırlaması ve otomatik içerik güncellemelerinin kapatılmasıyla, ortalama bir kullanıcının aylık veri tüketiminin 1–2 GB azalabileceğini belirtiyor.

Bu sayede hem internet paketi daha uzun süre dayanıyor hem de cihazın pil ömrü uzuyor.