Adalar Belediyesi başkanvekilliği yarışında AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz’ın seçilerek yönetimin AK Parti’ye geçmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Adalar’da CHP’nin yüzde 55,49 oy aldığını, belediye meclisindeki 12 sandalyenin 10’unu kazandığını, AKP’nin ise yüzde 22,85 oyda kaldığını hatırlattı.

“Belediyeye oy alamayana verdiniz”

Kılıçdaroğlu, belediye meclisindeki çoğunluğun seçim sonuçlarına rağmen değiştirildiğini savunarak, “5 oyla kendi adayınızı başkanvekili yaptınız. Yüzde 55 oy alan belediyeyi, yüzde 23 oy alamayan partiye verdiniz” dedi.

Açıklamasında geçmişte CHP’ye yöneltilen “tek parti” eleştirilerine de değinen Kılıçdaroğlu, “Esas tek parti zihniyeti budur” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, “Tek parti budur: Sandıkta alamadığınızı, sandığın oluşturduğu çoğunluğu fiilen etkisizleştirerek almak” değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, yaşananların yalnızca belediye yönetimine ilişkin bir tartışma olmadığını belirterek, 31 Mart seçimlerinde Adalar halkının oluşturduğu belediye meclisi çoğunluğunun CHP’de olduğunu savundu. Belediye meclis üyelerinin iradesinin baskı ve siyasi zorlamayla değiştirilemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu, millet iradesini yok saymaktır. Cumhuriyet Halk Partisi buna izin vermeyecek” ifadelerini kullandı.

Adalar’da ne olmuştu?

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliğine seçilen Medine Pamuk, 14 Eylül’de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti. Bunun üzerine Belediye Meclisi yeni başkanvekilini belirlemek üzere toplandı.

Seçimin ilk turunda AKP’nin adayı Kemal Türkyılmaz 5, CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan ise 4 oy aldı. İkinci turda oylar 4-4 eşitlenirken bir oy geçersiz sayıldı. Yaşanan tartışmaların ardından CHP ve Yeni Parti temsilcileri salonu terk ederek sonraki oylamalara katılmama kararı aldı. Üç CHP’li meclis üyesinin ise AKP’nin adayı Türkyılmaz’a oy vermesiyle Türkyılmaz başkanvekili seçildi. Böylece Adalar Belediyesi’nin yönetimi AKP’ye geçti.