İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği, yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir gelişme de Eyüpspor ile ilgili yaşandı. Eyüpspor'a kayyum atandığı öğrenildi. Ayrıca; tutuklu bulunan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın sahibi ve ortağı olduğu 8 şirkete de kayyum atandığı öğrenildi.

Kayyum atanan şirketler şu şekilde:

- Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ

- Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ

- Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD

- BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD

- Easy Drive Filo AŞ

- Metal Oto Ticaret AŞ

- Metal Mimarlık AŞ

- Metal Havacılık AŞ

Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız tutuklanmıştı!

Futbolda bahis soruşturması çerçevesinde Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tutuklanmıştı. Sürecin devamında ise 29 Aralık tarihinde Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız da tutuklanmıştı.