Türkiye’nin birçok bölgesinde eylül ve ekim ayları, yeni ekim dönemi olarak kabul ediliyor. Havanın serinlemesi ve nem oranının artması, bitkilerin toprakta kolayca kök salmasını sağlıyor. Uzmanlar, bu dönemde yapılan ekimlerin baharda daha erken hasat ve daha yüksek verim sunduğunu belirtiyor.

Hangi Sebzeler Ekilmeli?

Sonbahar ekimlerinin başlıca ürünlerinden biri turp. Hızlı olgunlaşan çeşitleri ekildiğinde yaklaşık üç hafta içinde hasat alınabiliyor. Ayrıca bu dönemde böcek yoğunluğu az olduğundan ürünler zararsız büyüyebiliyor.

Kış maydanozu ise eylül sonu ile ekim başında ekiliyor. Çimlenme zorluğu nedeniyle daha fazla tohum kullanılması tavsiye ediliyor. Kışlık soğan ve sarımsak da yine bu dönemde toprağa düşürülüyor. Kökleri güçlenen bu ürünler, karların erimesiyle birlikte hızla gelişim gösteriyor.

Kökleri Güçlü, Verimi Yüksek

Ekim sonu ve kasımda toprağa bırakılan havuç ve pancar, kışı toprakta geçirip ilkbaharda erken hasat imkânı sunuyor. Marul, roka, ıspanak, yaprak hardalı ve dereotu gibi yeşillikler ise hızlı büyümeleri sayesinde bahçıvanların vazgeçilmez tercihlerinden oluyor.

Çiçek Dikiminde En Uygun Zaman

Bahçesini renklendirmek isteyenler için de eylül en uygun dönem. Kardelen, çiğdem, lale, nergis ve sümbül gibi soğanlı çiçekler bu dönemde dikildiğinde ilkbaharın müjdecisi oluyor. Şakayık, ortanca, papatya gibi çok yıllık çiçeklerin de yine sonbaharda toprağa dikilmesi öneriliyor. Güller, eylül sonu ile ekim ortasında ekildiğinde kış gelmeden kökleniyor.

Meyve Ağaçlarında Güçlü Başlangıç

Eylül aynı zamanda meyve fidanı dikimi için de uygun bir dönem. Elma, armut, erik ve kiraz fidanları bu dönemde toprağa yerleştirildiğinde ilkbaharda daha güçlü ve dayanıklı hale geliyor. Ahududu ve kuş üzümü gibi çalılar ise ilkbahara göre daha hızlı gelişim gösteriyor. Çilek fideleri de eylül başından ekim ortasına kadar dikildiğinde ertesi yıl hasat veriyor.

Ekim Öncesi Toprak Hazırlığı

Uzmanlar, başarılı bir sonbahar ekimi için toprağın mutlaka gevşetilmesini, organik gübrelerle desteklenmesini ve dikim sonrası bolca sulanmasını öneriyor. Ayrıca bazı bitkilerin, özellikle maydanoz, gül ve ahududunun kış aylarında dondan korunması için örtülmesi gerekiyor.

Eylül ve ekim aylarında yapılan ekimler, hem sebze ve meyve üreticilerine hem de hobi bahçıvanlarına büyük avantaj sağlıyor. Doğru zamanda toprağa düşen tohum, ilkbaharda daha erken filizleniyor ve daha bereketli bir hasat sunuyor.