Eylül ayı, futbol dünyasında sadece sonbaharın başlangıcı değil, birçok yetenekli futbolcunun doğduğu özel bir dönem olarak da öne çıkıyor. Türkiye ve Avrupa liglerinde forma giyen önemli isimler arasında, Eylül ayında dünyaya gelen pek çok futbolcu, sahadaki performanslarıyla dikkat çekiyor.

Eylül ayında doğan futbolcuların isimleri

Türkiye'nin yakından tanıdığı ve sevdiği oyuncular arasında, milli takımın deneyimli isimlerinden Nuri Şahin 5 Eylül'de dünyaya geldi. Savunma hattının başarılı temsilcilerinden Ali Turan ise 6 Eylül doğumlu. Gökhan Zan da 7 Eylül doğumlu diğer önemli Türk futbolculardan biri olarak kayıtlarda yer alıyor.

Avrupa sahalarında ise Eylül ayı doğumlu futbolcuların kalitesi göz dolduruyor. Almanya'nın Bayern Münih takımının önemli oyuncusu Thomas Müller 13 Eylül'de doğdu. Real Madrid'in orta saha maestro’su Luka Modrić ise 9 Eylül doğumlu ve uzun yıllardır performansıyla göz kamaştırıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in orta saha oyuncusu İsviçreli Granit Xhaka, 27 Eylül’de dünyaya geldi. Milan’ın golcü ismi Olivier Giroud da ayın son günü, 30 Eylül doğumlu. Efsanevi Hollandalı oyuncu Ruud Gullit ve İngiliz golcü Daniel Sturridge ise ayın ilk günlerinde doğan diğer önemli isimler.

Eylül ayında doğan Türkiye ve Avrupa'da yaşayan bazı önemli futbolcular şu şekildedir:

Türkiye'den:

Nuri Şahin (5 Eylül)

Ali Turan (6 Eylül)

Gökhan Zan (7 Eylül)

Avrupa'dan:

Thomas Müller (13 Eylül, Almanya, Bayern Münih)

Luka Modrić (9 Eylül, Hırvatistan, Real Madrid)

Granit Xhaka (27 Eylül, İsviçre, Arsenal)

Olivier Giroud (30 Eylül, Fransa, Milan)

Ruud Gullit (1 Eylül, Hollanda)

Daniel Sturridge (1 Eylül, İngiltere)

Ayrıca eylül ayında doğan efsane futbolcu Ronaldo (Brezilya) da bulunmaktadır (18 Eylül).

Bu futbolcular hem Türkiye’de hem de Avrupa'nın farklı liglerinde önemli roller üstlenen isimler.

Türk futbol severlerin ve Avrupa futbol takipçilerinin yakından tanıdığı bu isimler, doğdukları ayın ruhunu sahaya yansıtmayı sürdürüyor. Ayrıca efsane futbolculardan Brezilyalı Ronaldo da 18 Eylül doğumlu olarak, eylül ayının futbol tarihindeki yerini sağlamlaştırıyor.

Eylül ayında doğan futbolcular, gerek deneyimleri gerekse yetenekleriyle hem Türkiye’de hem de Avrupa’da futbolun yükselen değerleri olmaya devam ediyorlar. Bu ay içinde doğan yıldız isimler, takipçilerinin ve futbolseverlerin ilgisini çekmeye devam edecek gibi görünüyor. Hem sahadaki performansları hem de kariyer başarılarıyla Eylül ayı, futbol dünyası için ayrı bir anlam taşıyor.