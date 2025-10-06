Son Mühür - Friedrich Merz, ARD televizyonunda yayınlanan Caren Miosga programında yaptığı açıklamada, “Koalisyon anlaşmasına göre başlangıçta gönüllü askerlik modeliyle ilerleyeceğiz. Ancak bu modelin yalnızca gönüllülükle sınırlı kalmayacağı anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.
Savunma Bakanı açıkladı
Merz, Savunma Bakanı Boris Pistorius’un gönüllü askerlik modelini prensipte desteklediğini vurgulayarak, “Koalisyon ortağımız Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile önce gönüllü sistemi hayata geçireceğiz. Eğer başarılı olursa ne güzel, fakat açıkçası bu konuda şüpheliyim” dedi.
Başbakan Merz, her yıl yaklaşık 350 bin gencin askerlik çağına ulaştığını ancak bu sayının tamamının silah altına alınmasının mümkün olmadığını ifade etti. Kadınların ise Anayasa gereği askere çağrılamadığını hatırlatan Merz, “Ben Almanya’da herkes için genel bir toplumsal hizmet yılı uygulamasını destekliyorum. Ancak bunun hayata geçmesi için Anayasa değişikliği gerekiyor” dedi.
80 Bin ek personele ihtiyaç var
Alman ordusunun şu an yaklaşık 80 bin ek personele ihtiyaç duyduğunu belirten Merz, NATO standartlarına ulaşmak için 260 bin aktif asker gerektiğini söyledi. Pistorius’un yasa tasarısının gönüllülük esasına dayandığını, ancak muhalefetin “gönüllülükten zorunluluğa geçiş” koşullarının belirsiz olmasını eleştirdiğini ifade etti.
Ayrıca Merz, Almanya’da son dönemde artan drone (İHA) uçuşlarına dikkat çekerek, “Bu durum güvenliğimiz için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Gerekirse iç bölgelerde görülen drone faaliyetlerine karşı ordunun müdahale etmesi gerekir” dedi.
Emeklilik ve sosyal yardımlar
Sosyal yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Merz, Bürgergeld (Vatandaşlık Parası) uygulamasının adının “Temel Güvence Yasası” olarak değiştirileceğini ve SPD ile bu konuda büyük ölçüde uzlaşı sağlandığını belirtti. Yeni sistemin suistimalleri engelleyeceğini vurgulayan Merz, “100 bin kişinin yardımı bırakıp işe başlaması devlete 1,3 ila 1,5 milyar avro tasarruf sağlayacaktır” dedi.
Emeklilik ve sağlık harcamalarındaki artışa da değinen Merz, özel emeklilik sistemine zorunlu katkı getirilmesini önererek, “Kişisel olarak sermaye destekli özel emeklilik sistemine zorunlu katkıdan yanayım” ifadesini kullandı. Ancak emeklilik yaşının 67’nin üzerine çıkarılmasına karşı çıkan Merz, “Çalışma hayatının genel olarak uzatılması gerekiyor” dedi.