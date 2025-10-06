Başbakan Merz, her yıl yaklaşık 350 bin gencin askerlik çağına ulaştığını ancak bu sayının tamamının silah altına alınmasının mümkün olmadığını ifade etti. Kadınların ise Anayasa gereği askere çağrılamadığını hatırlatan Merz, “Ben Almanya’da herkes için genel bir toplumsal hizmet yılı uygulamasını destekliyorum. Ancak bunun hayata geçmesi için Anayasa değişikliği gerekiyor” dedi.

Alman ordusunun şu an yaklaşık 80 bin ek personele ihtiyaç duyduğunu belirten Merz, NATO standartlarına ulaşmak için 260 bin aktif asker gerektiğini söyledi. Pistorius’un yasa tasarısının gönüllülük esasına dayandığını, ancak muhalefetin “gönüllülükten zorunluluğa geçiş” koşullarının belirsiz olmasını eleştirdiğini ifade etti.

Ayrıca Merz, Almanya’da son dönemde artan drone (İHA) uçuşlarına dikkat çekerek, “Bu durum güvenliğimiz için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Gerekirse iç bölgelerde görülen drone faaliyetlerine karşı ordunun müdahale etmesi gerekir” dedi.

Emeklilik ve sosyal yardımlar

Sosyal yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Merz, Bürgergeld (Vatandaşlık Parası) uygulamasının adının “Temel Güvence Yasası” olarak değiştirileceğini ve SPD ile bu konuda büyük ölçüde uzlaşı sağlandığını belirtti. Yeni sistemin suistimalleri engelleyeceğini vurgulayan Merz, “100 bin kişinin yardımı bırakıp işe başlaması devlete 1,3 ila 1,5 milyar avro tasarruf sağlayacaktır” dedi.

Emeklilik ve sağlık harcamalarındaki artışa da değinen Merz, özel emeklilik sistemine zorunlu katkı getirilmesini önererek, “Kişisel olarak sermaye destekli özel emeklilik sistemine zorunlu katkıdan yanayım” ifadesini kullandı. Ancak emeklilik yaşının 67’nin üzerine çıkarılmasına karşı çıkan Merz, “Çalışma hayatının genel olarak uzatılması gerekiyor” dedi.