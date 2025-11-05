Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde yaşayan öğretmen M.P., 2020 yılında satın almak istediği daire için bankaya kredi başvurusunda bulundu.

Kredi sürecinde görevlendirilen ekspertiz, dairenin proje ve tapu kayıtlarında önemli bir tutarsızlık tespit etti.

Raporda, tapuda 3+1 görünen dairenin fiili kullanımda 2+1 olduğu, projeye aykırı biçimde bir odanın komşu daireye katıldığı ve daire alanının 95 metrekareden 85 metrekareye düştüğü belirtildi.

Öğretmen hukuki süreç başlattı

Durumu fark eden M.P., 2021 yılında avukatı aracılığıyla komşu daire sahibi M.K.’ye karşı “el atmanın önlenmesi” talebiyle Samsun 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Dava dosyasına mimari proje, tapu kayıtları ve bina yönetim planı delil olarak sunuldu.

Mahkeme odanın davacıya ait olduğuna hükmetti

Mahkeme, bilirkişi raporları ve yapılan incelemeler sonucunda Eylül 2024’te kararını açıkladı. Kararda, haksız şekilde komşuya dahil edilen odanın M.P.’nin bağımsız bölümüne ait olduğu belirtildi.

Mahkeme, odanın eski haline getirilmesi için yapılacak işlemleri teknik detaylarıyla ortaya koydu:

“Davacıya ait bağımsız bölümün salon duvarları ile bağımsız bölüm içerisindeki oturma odası duvarının yaklaşık 4,5 metrekarelik bölümünün yıkılması, devamında 2,60 metre mesafeden itibaren 3,48 metre genişlikte yeni duvar örülmesi, sıvanması ve boyanması suretiyle projeye uygun hale getirilmesine karar verilmiştir.”

İstinaf kararı onadı, duvar yıkılarak oda geri alındı

Davalı tarafın itirazı üzerine dosya Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Üst mahkeme, 10 Haziran 2024’te yerel mahkeme kararını onayarak kesinleştirdi.

Kararın kesinleşmesiyle birlikte M.P., icra müdürlüğüne başvurdu. İcra memurları ve ustalar eşliğinde daireye gidilerek mahkemenin teknik tarifine uygun şekilde duvar yıkıldı ve oda M.P.’nin evine yeniden dahil edildi.

Avukat süreci anlattı

M.P.’nin avukatı Safa Koçer, yaşanan süreci şöyle özetledi: “Ekspertiz raporunda dairenin aslında 3+1 olduğu, bir odanın karşı daireye katıldığı ortaya çıktı. Karşı daire 3+1’den 4+1’e çıkarılmıştı. Biz ‘el atmanın önlenmesi’ davası açtık.

Mahkeme durumu tespit ederek odanın müvekkilime iadesine karar verdi. İstinaf da kararı onadı. Daha sonra icra yoluyla duvar kırılarak oda müvekkilimin dairesine geri dahil edildi. Böylece daire tekrar 3+1 hale geldi.”

Daire projeye uygun hale getirildi

Mahkeme kararının uygulanmasıyla birlikte daire, mimari projedeki haline getirildi. M.P.’nin evindeki oda sayısı yeniden 3+1 oldu ve komşu daireye haksız şekilde eklenen bölüm tamamen kaldırıldı.