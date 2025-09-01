Türkiye’de internet kullanıcılarının en çok şikâyet ettiği konuların başında düşük hız ve bağlantı kopmaları geliyor. Ancak uzmanlara göre çözüm, yeni bir paket satın almak veya daha güçlü bir modem almak kadar maliyetli değil. Çoğu kişinin bilmediği basit bir ayar değişikliğiyle Wi-Fi bağlantısı çok daha hızlı hale gelebiliyor.

Sorunun Kaynağı Eski Protokoller

Modern modemler, farklı cihazların bağlanabilmesi için aynı anda birden fazla iletişim protokolünü çalıştırıyor. Ancak artık kullanılmayan “802.11b” ve “802.11g” gibi eski standartlar açık kaldığında, yeni nesil cihazlar bile bu yavaş protokollere uyum sağlamak zorunda kalıyor. Bu durum, tüm ağ performansını düşürüyor.

Adım Adım İnterneti Hızlandırma Rehberi

Modem arayüzüne giriş yapın: İnternet tarayıcısına modem üzerinde yazılı olan IP adresini (genellikle 192.168.1.1) girin.

Şifreyle oturum açın: Kullanıcı adı ve şifre bilgileri çoğunlukla “admin” veya servis sağlayıcının verdiği bilgiler oluyor.

Kablosuz ayarları bulun: “Wi-Fi” veya “Wireless” menüsü üzerinden frekans bantlarını açın.

Eski protokolleri kapatın: 2.4 GHz bandında yer alan “802.11b” ve “802.11g” seçeneklerini devre dışı bırakın. Yalnızca “802.11n”, “802.11ac” veya “802.11ax” aktif bırakıldığında internet daha stabil hale geliyor.

Kaydedin ve yeniden başlatın: Yapılan ayarların ardından modem yeniden başlatıldığında hız farkı anında hissedilebiliyor.

İnternette Daha Akıcı Deneyim

Uzmanlar, bu işlemin özellikle çevrim içi video izleme, sosyal medyada gezinme ve oyun oynama sırasında bağlantıyı gözle görülür biçimde hızlandırdığını ifade ediyor. Böylece ek paket satın almadan veya yeni cihaz masrafına girmeden internet performansı artırılabiliyor.

İnternetin yavaşlığından şikâyet eden kullanıcılar için çözüm, aslında modem ayarlarında gizli. Eski protokolleri kapatmak, hem daha hızlı hem de daha kararlı bir bağlantı sağlıyor. Sadece birkaç dakikalık bu işlem, evde internet deneyimini kökten değiştirebiliyor.