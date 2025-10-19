Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik destekleri, kentteki üretici kadınların ekonomik özgürlük kazanmalarına ve markalaşmalarına katkı sağlamaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, kendi markasını oluşturma yolunda ilerleyen kadınlara stant imkanı sağlanıyor.

Bu destek sayesinde kadın üreticiler, markalarının görünürlüğünü artırarak ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturma şansı yakalıyor. Bu imkanlardan faydalanan üretici kadınlardan biri de 30 yıllık emeğini markalaştıran Hülya Serbest. Kendi ev atölyesinde üretime başlayan Serbest, ‘No18 Seramik ve Takı’ markasıyla seramik ve takı alanında fark oluşturuyor.

"Bir dönem bırakmak zorunda kaldım"

Üretim yolculuğuna soğuk porselen ve polimer kil ile takılar yaparak başlayan Serbest, pandemi döneminde evinde kurduğu atölyede çalışmalarını sürdürdü. Kendi imkanlarıyla markasını yaşatmaya çalışan Serbest, bu süreçte Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle üretimini genişletti.

Serbest, "10 yıldır evde bir atölyem var. Polimer kil ile yaptığım ürünleri online satıyordum ama işler istediğim gibi gitmedi. Bir dönem bırakmak zorunda kaldım. İşlerimin çıkmaza girdiği dönemde Büyükşehir Belediyesi tanıştım ve Trafik Parkta stant açma imkanı buldum." ifadelerini kullandı.