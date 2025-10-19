Ağrı'nın Diyadin ilçesinde berberlik yapan Turan Karip, işinden kalan zamanlarını değerlendirmek için evinin yanında kurduğu 40 metrekarelik hobi bahçesinde kimyasal madde kullanmadan sebze yetiştiriyor.

Küçük alanda büyük bir özveriyle üretim yapan Karip, domates, dolmalık biber, patlıcan, salatalık, marul ve maydanoz gibi birçok sebzeyi tamamen doğal yöntemlerle yetiştiriyor. Kullandığı doğal gübrelerle ürünlerini besleyen Karip, hem ailesinin mutfak ihtiyacını karşılıyor hem de sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekiyor.

"Sebzeleri soframda görmek büyük bir mutluluk"

Berberlik mesleğini sürdüren Karip, işten arta kalan vakitlerinde bahçesinde çalışmanın kendisine huzur verdiğini belirterek, "Tüm gün insanlar arasında çalışıyoruz, akşam eve geldiğimde toprakla uğraşmak bana terapi gibi geliyor. Kendi emeğimle yetiştirdiğim sebzeleri soframda görmek büyük bir mutluluk." diye konuştu.

Turan Karip'in doğayla iç içe bu yaşamı çevresindeki vatandaşların da ilgisini çekiyor. Diyadin'de son yıllarda hobi bahçeciliğine olan ilgi artarken, Karip'in örnek davranışı birçok kişiye ilham kaynağı oldu. Vatandaşlar, kimyasal gübre kullanılmadan yetiştirilen doğal ürünlere yönelmenin hem sağlık hem de ekonomi açısından faydalı olduğunu belirtiyor. Doğal üretimle hem kendi ihtiyacını karşılayan hem de çevresine örnek olan Turan Karip, küçük alanlarda da büyük bir verim elde edilebileceğini gösteriyor.