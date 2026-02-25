Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, internet dünyasını mesken tutan konut dolandırıcılarına ağır bir darbe indirdi. Aralarında İzmir'in de bulunduğu 9 farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini istismar ederek haksız kazanç sağlayan bir şebeke çökertildi. Dijital mecralar üzerinden kurulan bu tuzakla, kısa sürede milyonlarca liralık vurgun yapıldığı saptandı.

Dijital tuzakla 13 milyon liralık haksız kazanç

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin titiz takibi sonucunda, dolandırıcıların popüler ilan sitelerini birer av sahasına çevirdiği gün yüzüne çıktı. Piyasa değerinin altında fiyatlarla sahte satılık ev ilanları oluşturan şüphelilerin, bu yöntemle güven telkin ederek mağdurlardan toplamda 13 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilen bu faaliyetlerin, profesyonel bir organizasyon şeması içerisinde yürütüldüğü tespit edildi.

İzmir ve 8 ilde eş zamanlı şafak baskını

Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında düğmeye basan Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için start verdi. İzmir, İstanbul, Adana, Hatay, Gaziantep, Bursa, Konya ve Şırnak illerini kapsayan geniş çaplı operasyonlarda, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonel faaliyetler neticesinde, ilan dolandırıcılığı şebekesinin üyesi olduğu iddia edilen 16 zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Nitelikli dolandırıcılık soruşturması derinleşiyor

Gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyonun dijital ayaklarına dair incelemeler de derinleştiriliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma dosyasına göre, zanlıların sadece ilan vermekle kalmayıp, mağdurları ikna etmek için çeşitli yanıltıcı yöntemlere başvurdukları öğrenildi. Siber polislerin ele geçirdiği materyaller ve banka hesap hareketleri üzerinden yapılan incelemeler, dolandırıcılık şebekesinin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmayı hedefliyor.