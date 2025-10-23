İstanbul Valiliği, şehrin turizm imajını zedeleyen ve yerli/yabancı turistlerin huzurunu bozan "hanutçuluk" faaliyetlerini engellemek amacıyla yeni ve sıkı tedbirler içeren bir genelge yayımladı. Alınan kararlar doğrultusunda iş yerlerine kamera zorunluluğu getirilirken, çalışanların müşteri daveti kuralı da 50 santimetre mesafe ile sınırlandırıldı.

Turizm huzuru için radikal kararlar

İstanbul, sahip olduğu eşsiz tarihi ve kültürel zenginlikler sayesinde her yıl milyonlarca misafiri ağırlıyor. Valilik tarafından yayımlanan genelgede, bu misafirlerin şehirde huzur ve güven içinde zaman geçirmelerinin, kamu düzeninin ve kent imajının korunması açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Ancak, bazı ticari işletmelerin sergilediği ve halk arasında "hanutçuluk" olarak bilinen uygulamalar (müşterileri iradeleri dışında yönlendirme, rahatsız etme veya ticari baskı uygulama), hem kentin itibarını olumsuz etkilemekte hem de dürüst esnafın genel saygınlığına zarar vermekteydi. Genelge, bu tür ısrarcı, yüksek sesli ya da fiziksel temas içeren müşteri davet yöntemlerinden kesinlikle kaçınılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Yeni Dönem uygulamaları ve kamera zorunluluğu

Hanutçuluk iddiaları ve haksız şikayetlerin önüne geçilmesi, denetim süreçlerinin şeffaflaştırılması ve esnaf ile vatandaş arasındaki güven ilişkisinin pekiştirilmesi amacıyla bir dizi yeni tedbir hayata geçirildi. Bu kapsamda, turistik bölgelerde faaliyet gösteren tüm iş yerlerine, dışarıyı net bir şekilde görebilen, sesli ve görüntülü kayıt yapabilen kamera sistemleri bulundurma zorunluluğu getirildi. Bu uygulama ile denetimlerin nesnel kanıtlarla yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca, Emniyet birimleri tarafından yapılacak denetimlerde, şeffaflığı ve doğruluğu sağlamak adına yaka kamerası ve dron kullanımı da devreye alınacak.

Müşteri davetine 50 santimetre kuralı ve sert yaptırımlar

Yeni düzenlemelerin en dikkat çekici maddesi ise iş yeri sahipleri ve çalışanlarının müşteri davetine getirilen kısıtlamalar oldu. Genelgeye göre, iş yeri personeli, sadece iş yeri önünden 50 santimetre mesafeyi geçmeyecek şekilde müşterilere "hoş geldiniz" diyerek davet etme eylemi dışında hiçbir faaliyette bulunamayacak. İş yeri sınırları dışında ikramda bulunmak, ürün tanıtımı yapmak, fiziksel temas kurmak ve yayaların yolunu kesmek gibi rahatsız edici davranışlara kesinlikle izin verilmeyecek. Hatta iş yeri sınırları içinde bile olsa yüksek sesli, ısrarcı ve rahatsız edici konuşmalar ilgili denetim birimleri tarafından engellenecek. Mevcut mevzuatta yer alan idari para cezalarına ek olarak, bu tür fiillerin tespiti halinde iş yerlerine uygulanacak faaliyetten men cezaları kademeli olarak artırıldı: İlk ihlalde 3 gün, ikinci ihlalde 5 gün, üçüncü ihlalde ise 10 gün süreyle kapatma cezası verilecek.