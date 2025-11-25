Son Mühür / Atakan Başpehlivan 2026 yılında gerçekleştirilecek olağan kongre ve seçim takvimleri öncesinde İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (İESOB) süreç netleşmeye başladı. Mevcut başkan Yalçın Ata’nın, birlik bünyesindeki oda başkanlarıyla temaslarını yoğunlaştırdığı ve kongreye tek aday olarak hazırlandığı öğrenildi.

İESOB’ta seçim hareketliliği

16 yıl başkanlık yapan ve CHP’den milletvekili olmak için görevinden istifa eden İESOB eski başkanı Zekeriya Mutlu’nun yerine başkanlık koltuğuna oturan ve başkanlık sürecinde esnafla yakın ilişkiler kurmasıyla bilinen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata’nın önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi beklenen olağan kongre seçimlerinin öncesinde tekrardan adaylık için çalışmaları yoğunlaştırdığı ve ilçe bazında ziyaretler gerçekleştirerek, esnafın desteğini büyük ölçüde kazandığı aktarıldı.

Ata projeleriyle öne çıkıyor

İESOB’un, Buca Kaynaklar’da atıl durumda bulunan Birlik Otel’in yenilenerek, tekrardan esnaf ile vatandaşların hizmetine sunulmasıyla, her yıl eksiksiz düzenlene ahilik haftası etkinlikleriyle ve her koşulda esnaf ile yakın markajda ilişkileriyle kent gündeminde adından söz ettiren Başkan Yalçın Ata’nın gelecek günlerde yeni dönemdeki projelerini kamuoyuna daha detaylı ve kapsamlı bir şekilde anlatması gerekiyor.

Çift adaylı seçim yaşanabilir

Öte yandan, esnaf kulislerinden edinilen bilgilere göre mevcut başkan Yalçın Ata’nın karşısına, eski başkan Zekeriya Mutlu’nun çıkabileceği öne sürülürken, Mutlu'nun süreçle ilgili nabız yokladığı aradığı desteği bulduğu takdirde Ata’nın karşısına aday çıkabileceği ve kongrenin iki adaylı yaşanabileceği iddia edildi.