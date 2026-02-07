İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşanan acı olayda, dereye girerken akıntıya kapılan 10 yaşındaki Berivan Bozan yaşamını yitirdi. Küçük kız, Torbalı’da düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Berivan Bozan’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Torbalı ilçesindeki Aziz Davutlu Camisi’ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreninde aile fertleri ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Küçük Berivan’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Arslanlar Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi. Tören boyunca cami avlusunda ve mezarlıkta gözyaşları dinmedi.

Acılı baba yürekleri yaktı…

Acılı baba Hamed Bozan, derenin çevresinde hiçbir koruyucu önlem bulunmamasına tepki gösteren baba, yetkililere çağrıda bulunarak tel örgü yapılmasını istedi. Bozan, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün benim kızım gitti yarın başka çocuklar da gidebilir. Allah kimsenin başına getirmesin. Benim canım yandı. Ne gerek var başka canların yanmasına? Biz büyükler anlarız ama çocuk anlamaz, çocuktur. Çocuk olduğu için hiçbir şey bilmez. Oynamasını bilir.”

Küpelerini bir hafta takabildi

Hamed Bozan, kızının ölümünden kısa süre önce yaşanan küçük ama unutulmaz bir anıyı da paylaştı. Berivan’ın kendisinden küpe istediğini anlatan baba, “Bir hafta önce ‘baba bana küpe sözü vermiştin’ dedi. ‘Tamamdır kızım alacağım sen oku. Üçüncü sınıfa geçtiğin zaman alacağım söz.’ dedim. Param olunca erkenden gittim aldım. Tam bir hafta önce almıştım, bir hafta takabildi” dedi.

“Benim canım yandı. Allah kimsenin başına getirmesin.” diyen Bozan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Herkes çocuklarına sahip çıksın. Dışarıda mı oynuyorlar? Bir bakıyorsun gözünden kayboldu gitti. 17.30’da bana düştüğünü söylediler. Ben yarım saatte oradaydım. İtfaiye, herkes gelmişti, ellerinden gelenleri yapmışlar. Dört kilometre uzakta bulundu. Allah verdi, Allah aldı. Zoruma giden, orada bir tel olsaydı çocuk derdi ki ‘burası yasak’, 10 yaşındaki çocuk ne anlasın?”

Bozan, kızının her gün kendisine kahve yaptığını belirterek, bu acıdan sonra artık kahve içemeyeceğini de sözlerine ekledi.