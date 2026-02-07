Son Mühür/ Osman Günden- Türkiye İşçi Partisi İzmir İl Örgütü, İzmir’de aylardır devam eden su kesintileri ile son günlerde yaşanan sel ve akıntı kaynaklı can kayıplarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, yaşanan ölümlerin tesadüf ya da öngörülemez bir doğa olayı olmadığı vurgulandı.

“Yurttaşlarımızın yaşamını yitirmesini öfke ve üzüntüyle karşılıyoruz”

5 Şubat tarihinden bu yana sel ve akıntılar nedeniyle yurttaşların hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, İzmir halkının uzun süredir su kesintileriyle mücadele ettiği hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İzmir halkı aylardır su kesintileri ile boğuşurken, 5 Şubat tarihinden bu yana yurttaşlarımızın sel ve akıntılar sebebiyle hayatlarını kaybetmelerini büyük üzüntü ve öfkeyle karşılıyoruz.”

“Yaşananlar altyapı ihlallerinin sonucudur”

Açıklamada, kentte meydana gelen faciaların beklenmedik bir doğa olayı olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilerek, planlama ve önlem eksikliğine dikkat çekildi.

Açıklamanın devamında şu değerlendirme yapıldı: “Kentimizde meydana gelen bu facialar, beklenmedik bir doğa olayının değil, kamusal altyapının ihlal edilmesinin, planlama ve önlem çalışmalarının eksikliğinin sonucudur.”

Su kesintileri ve can kayıpları için sorumluluk vurgusu

Türkiye İşçi Partisi İzmir İl Örgütü, aylar süren su kesintilerinin ve yaşanan can kayıplarının gerekli önlemlerin yıllardır alınmamasından kaynaklandığını ifade etti. Sorumluluğun, kenti kamusal anlayıştan uzak bir biçimde yönetenlerde olduğu belirtildi.

“Aylarca sürmüş olan su kesintilerinin de gerekli tedbirlerin yıllardır alınmamış olması neticesinde yaşanan can kayıplarının da sorumluluğu, kentimizi kamusallıktan uzak bir anlayışla inşa etmeye çalışanlardadır.”

“Yaşamak için sosyalizm”

Açıklamada, kapitalist kent politikalarının yaşamı zorlaştırdığı savunularak ideolojik duruş da net bir şekilde ifade edildi:

“Kapitalizm kentlerimizi yaşanmaz hale getirirken, bizler ‘Yaşamak İçin Sosyalizm’ demeye inatla devam edeceğiz.”

“Altyapı kamusal yarar ve bilimsel planlamayla ele alınmalı”

Açıklamanın sonunda yaşamını yitiren yurttaşların yakınlarına başsağlığı ve sabır dilekleri iletilirken, benzer acıların tekrar yaşanmaması için çağrıda bulunuldu.

Altyapı hizmetlerinin piyasa önceliğiyle değil, kamusal yarar ve bilimsel planlama esas alınarak ele alınması gerektiği kamuoyuna hatırlatıldı.