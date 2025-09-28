Olay, gece saatlerinde Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak’ta meydana geldi. Yolda yürüyen Hasan Hüseyin Doğruk, husumetlisi A.K. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada A.K., elindeki keresteyle Doğruk’a defalarca vurdu.

Hastanede kurtarılamadı

Ağır yaralanan Doğruk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Şüpheli gözaltında

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli A.K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede kavgada kullanılan 2 kereste parçasını buldu.

Kamera kayıtlarına yansıdı

Kavga anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaşanan kovalamaca ve Hasan Hüseyin Doğruk’un yere yığıldığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.