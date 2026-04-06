Eskişehir-Ankara karayolunun Sivrihisar ilçesi Yeniköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ali G. yönetimindeki 46 ALS 749 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti ve Fatih A. idaresindeki 06 FRE 823 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 46 ALS 749 plakalı araçta bulunan sürücü Ali G. ve yolcu Mevlüt S., diğer araçta bulunan sürücü Fatih A. ile yolcu olan babası Hasan A. yaşamını yitirdi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Cenazeler, olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından morga götürüldü.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.