Eskişehir’in Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi’nde meydana gelen ilginç olay, bir kadının cadde üzerindeki veteriner işletmesinin önünde asılı Türk bayrağını defalarca öpüp başının üstüne koymasıyla yaşandı. O anlar, işletmedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İşletme Yetkilileri Duygulandı

Veteriner Sağlık Teknikeri Güler Kara, görüntüleri sosyal medyada görerek duygulandıklarını belirtti. Kara, “İçeride bir müşterimiz otururken bayrağı öpen kadını fark etmiş ve videoya çekmiş. Görüntüler gerçekten çok güzel ve anlamlıydı. Bayrağımız kutsal, her şeyden önemli. Burada dalgalanması bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

Sosyal Medyada Paylaşıldı

Videonun sosyal medyada paylaşılması, hem işletme çalışanlarını hem de izleyenleri duygulandırdı. O anlar, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.