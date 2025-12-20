Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bir hamamda yaşanan kaza, hem yaralanmaya hem de gazetecilere yönelik saldırıya sahne oldu.

Hamamda Düşme: Omuz Çıkığı

Arifiye Mahallesi Saatçiler Sokak’taki hamama giren bir erkek vatandaş, içeride dengesini kaybederek düştü ve omzu çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Gazetecilere Saldırı

Olayın ardından haberi takip etmek isteyen basın mensuplarına hamam çalışanları sözlü ve fiziki müdahalede bulundu. Bir çalışan, gazetecilere hakaret ederek tekme attı. Polis ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle olay kontrol altına alındı.

Yetkililerden Açıklama Bekleniyor

Olayla ilgili hamam yönetimi ve yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.