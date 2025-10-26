Kayseri 2. Amatör Lig'de kaybettikleri takımın futbolcu ve yakınları tarafından darbedilen Teknik Direktör Şenol Özkan ile Antrenör Deniz Niğdelioğlu hukuk mücadelesi devam ederken, olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Saha dışında da Antrenör Niğdelioğlu'nun bir grup tarafından darbediliyor

Talas Denizspor ile Erciyes İdmanyurdu, geçtiğimiz nisan ayında oynanan karşılaşmanın ardından Talas Denizspor Teknik Direktörü Şenol Özkan ile Antrenör Deniz Niğdelioğlu darbedildi. Darp raporu alan ve suç duyurusunda bulunan Özkan ve Niğdelioğlu'nun hukuk mücadelesi devam ederken olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saha içerisinde Talas Denizspor kalecisine yumruklu saldırıda bulunulduğu, saha dışında da Antrenör Niğdelioğlu'nun bir grup tarafından darbedildiği görülüyor.

"Hiçbir şekilde ceza almadılar”

Olayı anlatan ve çocuklarının yanında darbedildiğini söyleyen o dönem Talas Denizspor'un Teknik Direktörü Şenol Özkan, "Erciyes İdmangücü maçına çıktık. Karşı rakip kazandı, tebrik ettik. Rakibin çoğu zamanında beraber top oynadığım kişiler.

Hocaları da benim akrabam olur. Maçtan sonra soyunma odamıza giderken karşı rakibin kalecisi ve ailesi bize saldırıda bulundu. Hiçbir şekilde olayla benim alakam olmadığı halde çocuklarımın önünde darbedildim. Olaydan sonra darp raporu alarak gerekli yerlere gittik. Ama hala hiçbir şekilde ceza almadılar. 20 yıldır futbol oynuyorum, bu olayları kınıyorum.” ifadelerini kullandı.