Son Mühür- Galatasaray’ın eski futbolcularından ve spor yazarı Gökmen Özdenak, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 78 yaşındaki Özdenak’ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.

Evinde rahatsızlandı

Edinilen bilgilere göre Gökmen Özdenak, 29 Aralık günü saat 15.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Nabzı durdu, uzun süre nefessiz kaldı

KOAH hastası olduğu belirtilen Özdenak’ın yaklaşık 40 dakika boyunca nefessiz kaldığı ve bu süreçte nabzının durduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hayati bulgularının yeniden sağlandığı aktarıldı.

Kalbi iki kez durdu

Sağlık görevlilerinin müdahalesi sırasında Özdenak’ın kalbinin iki kez durduğu, yapılan tıbbi müdahalelerle yeniden hayata döndürüldüğü belirtildi. İlk müdahalenin ardından Özdenak hastaneye sevk edildi.

Entübe edildi, tedavisi sürüyor

Hastanede entübe edilen Gökmen Özdenak’ın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ifade edildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, gelişmelerin doktorlar tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.