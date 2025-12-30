Son Mühür- Dünya basketbolunun vitrini NBA'de sezona fırtına gibi girerek MVP adayları arasında kendine yer bulan Alperen Şengün üst üste ikinci kez kadroda yer alamadı.

Sol baldırındaki sakatlık nedeniyle Cleveland karşılaşmasını kaçıran Alperen, İndiana Pacers'ı konuk ettikleri karşılaşmada da parkeye çıkamadı.

Houston, Alperen'den yoksun olmasına rağmen üst üste ikinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan taraf olmayı başardı.

Kevin Durant durdurulamıyor...



İlerlemiş yaşına rağmen bu sezon kalitesini gösteren Kevin Durant 30 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 1 blokla galibiyetin baş rol oyuncusu oldu.



Ev sahibi Houston'ın 126-119'luk skorla kazandığı karşılaşmada Amen Thompson 20 sayı, 8 ribaund, 7 asist, 1 blok, Jabari Smith Jr. 21 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 3 blokla sonuca etki eden isimler oldu.

Konuk İndiana Pacers'da Pascal Siakam 23 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

Bu sezonki 20'inci galibiyetini alan Houston NBA Batı Konferansı'nda Oklahoma, Spurs ve Nuggets'ın ardından dördüncü sıraya yükseldi.