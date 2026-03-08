Son Mühür- CHP'de Özgür Özel liderliğindeki genel merkez yönetimi üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun gölgesi tam anlamıyla ortadan kalkmış değil.

Partinin 1 numaralı koltuğuna 13 yıl boyunca oturan Kılıçdaroğlu'nun, şu anda mahkeme salonlarında tartışılan 38.Olağan kurultayıyla kaybettiği koltuğa mutlak butlan ihtimaliyle oturabilir mi sorusu hala gündemde.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin bir araya geldiği toplantıların haberi CHP'deki parti içi iktidar kavgasının bir uzantısı olarak değerlendirildiği süreçte, CHP yönetimine dikkat çeken bir uyarı geldi.

Dinozor uyarısıyla kimi kast etti?



Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Alper, ''CHP'nin iki şeyi aynı anda başarması gerekiyor'' hatırlatmasında bulunarak, ''Dinozorlardan kurtulun'' çağrısında bulundu.

''Dinozor'' tanımlamasıyla kimi kast ettiğini gölgede bırakan Alper, iddiasına iki başlık altında açıklık getirdi.

CHP iktidar için ne yapmalı?



Doç. Dr. Sinan Alper'in, CHP kurmaylarına uyarıda bulunduğu mesajı şöyle...

1) Dinozorlardan kurtulmak. Tüm dünyada siyaset kurumu gözden düştü. İnsanlar klasik, yaşlı, siyaseti bıraksa yapacak bir işi olmayan siyasetçilerden bıktı.

CHP kendisini dinozorluğun anti-tezi gibi sunmalı, siyasete yeni bir soluk getirdiği iddiasında olmalı. Bunun için de araya dinozor aracıları, delege ağalarını sokmadan doğrudan tabanı ve yeni kuşak siyasetçileri dinleyen bir feedback mekanizması kurmalı.

Ama gelen öneriler ve eleştiriler lafın gelişi dinlenmemeli, gerçekten eyleme dönüştürülmeli.

Tartışmalar kapalı kapılar ardına...



2) Bütün bu tartışma ve yeniden kurma süreci kapalı kapılar ardında olmalı.

Parti içi muhalefet olması demokrasi açısından iyi ama birbiriyle kamuoyu önünde tartışan CHP'liler "Bunlar daha birbiriyle anlaşamıyorlar, memleketi nasıl yönetecekler" sorusunu sorduruyor.

İçeride dinamik ve güncellenen, dışarıdan bakılınca kararlı ve kenetlenmiş bir parti olmalı. İnsanlar ülkenin sorunlarını çözecek bir parti istiyor. Birbirine girişen, parti içinde anlaşamayan insanlar ülkenin sorunlarını nasıl çözecek?