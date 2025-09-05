Son Mühür- Geçiş süreci 12 Eylül 2025’te başlayacak. 26 Eylül itibarıyla ikinci aşamaya geçilecek ve gerekirse 10 Ekim 2025 tarihine kadar tamamlanacak.

SMS gönderildi

Banka, geçişe bir hafta kala müşterilerine SMS ve mobil bildirim göndermeye başladı. Mesajda, IBAN değişikliğinin yasal zorunluluk olduğu vurgulanırken, eski IBAN’lara gelecek EFT ve SWIFT işlemlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağı belirtildi.

Ancak bu aktarım için müşterilerin Enpara Cep Şubesi veya internet şubesine giriş yaparak yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor. Talimat verilmezse eski IBAN’a yapılan transferler otomatik olarak yeni hesaba yönlendirilmeyecek.

Ürün ve hizmetlerde değişiklik yok

-Enpara Bank, “masrafsız bankacılık” anlayışını sürdürecek.

-EFT, FAST ve havale işlemleri ücretsiz olacak.

-Enpara kredi kartı aidatsız şekilde devam edecek.

-QNB Group desteğiyle mevduat bankası lisansı kullanılacak.

-Kartlar ve cep şubesi aynı kalacak.

-Mevcut kartlar ve şifreler değişmeden kullanılabilecek.

-Cep şubesi “Enpara Cep Şubesi” adıyla güncellenecek.

-Enpara kredi kartı, QNB üye işyerlerinde taksit imkânı sunmaya devam edecek.

Kampanyalar ve ATM kullanımı

Mevcut kampanyalar sürecek ancak “Üç banka, tek ATM” uygulaması sona erecek. Bundan sonra müşteriler yalnızca QNB ATM’lerini ücretsiz kullanabilecek.

Planlı kesintiler olacak

Geçiş sürecinde veri aktarımı yapılacağı için gece saatlerinde planlı kesintiler yaşanabilecek. Banka, bu kesintilerden önce müşterilerini bilgilendirecek.

Yeni IBAN’lar için hazırlık

Milyonlarca Enpara müşterisi için yeni dönem başlıyor. Hesap numaraları değişmeyecek olsa da IBAN bilgileri güncelleneceği için, düzenli para gönderimi yapan kişilere yeni IBAN numaralarının iletilmesi gerekecek.