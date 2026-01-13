Son Mühür/ Emine Kulak- İklim krizi nedeniyle stratejik önemi her geçen gün artan su kaynaklarının geleceği, İzmir’de tüm paydaşların katılımıyla mercek altına alındı. Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) ev sahipliğinde, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası’nın katkılarıyla düzenlenen “Su Konferansı İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, ZSU Genel Müdürümüz Gürkan Erdoğan, şehir plancıları ve vatandaş katıldı.

Konferansın açılışında konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, suyun artık yalnızca çevresel bir konu değil; kalkınma, rekabet gücü ve risk yönetimi başlığı haline geldiğini vurguladı. Zorlu, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin merkezinde artık yeşil ve döngüsel ekonominin yer aldığını belirterek, bu bütünün tam merkezinde ise suyun bulunduğuna dikkat çekti.

“Türkiye Ciddi Bir Su Stresi Altında”

Türkiye’nin ciddi bir su stresiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Zorlu, bu durumun suya bakışta köklü bir zihniyet dönüşümünü zorunlu kıldığını söyledi.

“Suyu sadece bir kaynak olarak değil; her damlası ölçülen, planlanan ve yeniden kazanılan stratejik bir unsur olarak görmeliyiz” diyen Zorlu, suyun olmadığı bir ortamda üretimin, sürdürülebilir kalkınmanın ve kent yaşamının mümkün olmadığını ifade etti.

Gençler ve Çocuklar İçin Su Farkındalığı Çalışmaları

ESİAD’ın su konusunu son bir yıldır faaliyetlerinin odağına aldığını aktaran Zorlu, bu kapsamda düzenlenen projelere de değindi.

AB Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen Climathon’un 2025 temasının “Sürdürülebilir Su” olarak belirlendiğini, ayrıca “Suyun İzindeki Mucitler” projesiyle ortaöğretim öğrencilerinin suyun doğru kullanımına yönelik projeler geliştirdiğini anlattı. Amaçlarının su bilincini yalnızca iş dünyasında değil, gelecek kuşaklara da aktarmak olduğunu vurguladı

“Su Yönetimi Ortak Akıl ve İş Birliği Gerektiriyor”

Zorlu, etkili su yönetimi için veri temelli karar alma süreçleri, teknoloji ve yenilikçi uygulamalar, uzun vadeli ve entegre planlama ile şeffaf ve kapsayıcı yönetişim modellerine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Su konusunun tek bir kurumun sorumluluk alanına sığmayacak kadar geniş olduğunu ifade eden Zorlu, merkezi ve yerel yönetimler, iş dünyası, akademi ve sivil toplumun eş güdüm içinde çalışmasının kritik önemde olduğunu söyledi.

ESİAD’dan Kapsamlı Su Raporu Hazırlığı

ESİAD’ın İzmir ve hinterlandını kapsayan geniş bir su raporu hazırlığında olduğunu açıklayan Zorlu, raporda iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkilerinin yanı sıra tarımda, sanayide ve kentlerde verimli su yönetimi yollarının ele alınacağını belirtti. 2026 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılması planlanan raporun, karar alıcılara yol gösterici olmasının hedeflendiğini kaydetti.

Su Kanunu ve Küresel Gündem Vurgusu

Konuşmasında tarihsel bir örneğe de değinen Zorlu, Denizli Laodikya Antik Kenti’nde bulunan 1900 yıllık “Su Kanunu” yazıtını hatırlatarak, su yönetiminin insanlık tarihi boyunca temel bir mesele olduğunu söyledi. Uzun süredir beklenen Su Kanunu’nun bu yıl yasalaşacak olmasının önemli bir adım olduğunu belirten Zorlu, ayrıca Antalya’da düzenlenecek COP 31 toplantısında suyun iklim kriziyle mücadeledeki rolünün küresel ölçekte daha güçlü ele alınmasını beklediklerini ifade etti.