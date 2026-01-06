Son Mühür/ Emine Kulak- TÜM BEL-SEN İzmir 1 No’lu Şube, ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sendika üyesi kadrolu müdürlere yönelik uygulamalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, herhangi bir disiplin soruşturması yürütülmeden ve somut bir hukuki gerekçe ortaya konulmadan bazı müdürlerin görevlerinden alındığı ve kadrolarının düşürüldüğü ileri sürüldü.

“Disiplin Süreci Olmadan Yaptırım Uygulanıyor”

Sendika açıklamasında, bazı üyeler hakkında disiplin suçu tespit edilmediği halde sübjektif değerlendirmelere dayalı süreçlerin başlatıldığı savunuldu. Henüz sonuçlanmamış, hatta disiplin soruşturması niteliği dahi taşımayan işlemlerin gerekçe gösterilerek fiili yaptırımlar uygulandığı belirtilirken, bu durumun masumiyet karinesi ile hukuki güvenlik ilkesine açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

“Uzak ve Ulaşımı Olmayan Birimlere Görevlendirme” İddiası

Açıklamada, görevden alınan sendika üyelerinin yeni görevlendirildikleri birimlerin özellikle ikamet adreslerine uzak noktalardan seçildiği öne sürüldü. Bazı görevlendirmelerin ise toplu taşıma imkânı bulunmayan yerlere yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, bu birimlerde personele fiilen çalışabilecekleri bir ortam sağlanmadığı; masa, sandalye ve bilgisayar gibi temel çalışma araçlarının dahi tahsis edilmediği iddia edildi.

“Kariyer ve Liyakat İlkeleri İhlal Ediliyor”

Sendika, söz konusu uygulamaların yalnızca çalışanları değil, kamu hizmetinin işleyişini de olumsuz etkilediğini belirtti. Açıklamada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan kariyer, liyakat, hukuki güvenlik ve kazanılmış hakların korunması ilkelerinin ihlal edildiği savunuldu. Uygulamaların aile yaşamını ve çalışma barışını zedelediği de vurgulandı.

“İdari İşlemler Hukuka Uygun Değil”

TÜM BEL-SEN İzmir 1 No’lu Şube, idari işlemlerin sebep, şekil, yetki, konu ve amaç unsurları yönünden hukuka uygun olması gerektiğini hatırlatarak, yapılan işlemlerin bu unsurların birden fazlası açısından hukuka aykırılık taşıdığını ifade etti. Savunma hakkının tanınmaması, gerekçelerin yazılı ve denetlenebilir biçimde ortaya konulmaması ve ölçülülük ilkesinin gözetilmemesinin Anayasa’nın hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu kaydedildi.

“Yargı Yolu Dahil Tüm Başvurular Yapılacak”

Açıklamanın sonunda sendika, üyelerinin kazanılmış haklarını ortadan kaldıran uygulamalara karşı gerekli tüm idari ve yargısal başvuruların yapılacağını duyurdu. TÜM BEL-SEN İzmir 1 No’lu Şube, ESHOT Genel Müdürlüğü’nü söz konusu işlemleri geri almaya ve Anayasa ile ilgili mevzuata uygun davranmaya davet etti.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

"ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BU HUKUKA AYKIRI UYGULAMALARA DERHAL SON VERMELİDİR!

ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve sendikamız üyesi olan kadrolu müdürlerin, herhangi bir disiplin soruşturması yürütülmeden, somut, objektif ve hukuki bir gerekçe ortaya konulmadan görevlerinden alınarak kadrolarının düşürülmesi işlemi; hukuka, mevzuata ve yerleşik yargı içtihatlarına açıkça aykırıdır.

Öte yandan, bazı sendikamız üyesi kadrolu müdürler hakkında somut bir disiplin suçu ortaya konulmaksızın, sübjektif değerlendirmelere dayalı ve soruşturma izlenimi yaratılarak başlatılan süreçlerin, fiilen kadrolarının düşürülmesine gerekçe haline getirildiği görülmektedir. Henüz sonuçlanmamış, hatta hukuki anlamda disiplin soruşturması niteliği dahi taşımayan bu süreçlerin, bir yaptırım aracı gibi kullanılması; masumiyet karinesine, hukuki güvenlik ilkesine ve kamu yönetiminde ölçülülük esasına açıkça aykırıdır.

Ayrıca, görevlerinden alınan sendikamız üyesi kadrolu müdürlerin yeni görevlendirildikleri birimlerin, ikametgâh adreslerine kasıtlı biçimde uzak yerler arasından seçildiği; bazı görevlendirmelerin ise düzenli ve erişilebilir bir toplu taşıma imkânı dahi bulunmayan noktalara yapıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, kadroları hukuksuzca düşürülen ve görev yerleri değiştirilen üyelerimize, fiilen çalışabilecekleri bir ortam sağlanmaksızın yalnızca adres gösterildiği; masa, sandalye, bilgisayar gibi en temel çalışma araçlarının dahi tahsis edilmediği görülmektedir. Aile yaşamını, çalışma barışını ve kamu hizmetinin verimli yürütülmesini olumsuz etkileyen bu tür uygulamaların sürdürülebilir olmadığı ve kamu yararıyla bağdaşmadığı açıktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere, kamu personel rejiminin temel ilkeleri; kariyer, liyakat, hukuki güvenlik ve kazanılmış hakların korunması esasına dayanmaktadır. Kadrolu bir görevin idarenin sınırsız takdir yetkisi kapsamında keyfi biçimde sona erdirilmesi mümkün değildir. İdari işlemlerin; Sebep, Şekil, Yetki, Konu ve Amaç unsurlarının tamamı yönünden hukuka uygun olması zorunludur. Söz konusu işlem bu unsurların birden fazlası yönünden hukuka aykırılık taşımaktadır. Ayrıca; Savunma hakkı tanınmaması, Gerekçenin yazılı ve denetlenebilir şekilde ortaya konulmaması, Ölçülülük ilkesinin gözetilmemesi Anayasa’nın 2. maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesine ve 125. maddesinde yer alan idarenin her türlü işlem ve eyleminin yargı denetimine açık olduğu hükmüne açıkça aykırıdır Sendikamız; üyelerimizin kazanılmış haklarını ortadan kaldıran, idarenin takdir yetkisini keyfilik aracına dönüştüren bu uygulamaya karşı gerekli tüm idari ve yargısal başvuruları yapacağını kamuoyuna ilan eder.

ESHOT Genel Müdürlüğü’nü; Hukuka aykırı bu işlemi derhal geri almaya, Kamu yönetiminde hukuki güvenliği zedeleyen uygulamalardan vazgeçmeye, Anayasa ve ilgili mevzuata uygun davranmaya davet ediyoruz. Sendikamız, hukukun üstünlüğü ve kamu hizmetinin sürekliliği için mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."