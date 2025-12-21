Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci ve sürdürülebilir turizm hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği projeler, küresel ölçekte takdir toplamaya devam ediyor. "Green Destinations 2025 En İyi 100 Hikaye" seçkisinde yer alarak dünya turizm otoritelerinin dikkatini çeken İzmir’in üç ilham verici başarı öyküsü, şimdi de "2026 Green Destinations Halkın Seçimi Ödülü"nü kazanmak için oylamaya sunuldu. Kentin kültürel mirasını ve yerel üretim gücünü uluslararası arenada temsil eden bu projeler, 15 Ocak 2026 tarihine kadar sürecek olan halk oylamasında İzmirlilerin ve tüm destekçilerin oylarını bekliyor.

Gastronomi ve tarımın buluşma noktası: GastroFarm Urla

Urla Belediyesi'nin vizyoner bakış açısıyla şekillenen GastroFarm Urla, yerel tarım geleneklerini modern gastronomi kültürüyle harmanlayan bütüncül bir ekosistem olarak öne çıkıyor. Bölgedeki tarım odaklı festivalleri tek bir çatı altında birleştiren bu model, üretimden öğrenmeye kadar geniş bir süreci kapsıyor. Uluslararası sürdürülebilir gastronomi konferanslarıyla akademik bir derinlik kazanan proje, ekolojik tarımı turizmle buluşturarak bölge ekonomisine can suyu veriyor. Urla'nın bu başarısı, Green Destinations tarafından dünyanın en iyi uygulama örneklerinden biri olarak tescillenmiş durumda.

Selçuk’un geleceği Efes Yaşam Tarlası köyü ile şekilleniyor

Selçuk ilçesinde hayata geçirilen Efes Yaşam Tarlası Köyü, geleneksel tarım mirasını korurken kırsal kalkınmaya yeni bir soluk getiriyor. Proje bünyesindeki Toprak Okulu ve Tohum Merkezi; özellikle gençlerin ve kadınların üretim sürecinde aktif rol almasını sağlıyor. Yağmur suyu hasadından kompost gübre uygulamalarına kadar tamamen çevreci metotların uygulandığı bu köy, sağlıklı gıdayı doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Selçuk'u bir sürdürülebilir turizm destinasyonu haline getiren bu kapsamlı model, toplumsal faydayı çevresel duyarlılıkla birleştirerek küresel listelerdeki yerini aldı.

Menderes’te kadın gücü: GÜMÖZ ve turuncu eller

Menderes’te 2019 yılından bu yana faaliyet gösteren Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, sıfır atık ilkesiyle mandalinayı katma değerli birer ekonomik ürüne dönüştürüyor. GÜMÖZ markası altında toplanan bu ürünler, geleneksel yöntemlerin modern pazarlama stratejileriyle birleşmesinin en başarılı örneklerinden birini oluşturuyor. Kadın istihdamını merkeze alan ve yerel üretimi destekleyen kooperatif, hem çevresel sürdürülebilirliği sağlıyor hem de kadınların ekonomik özgürlüklerini güçlendiriyor. Bu nitelikleriyle proje, sürdürülebilir yerel kalkınma kategorisinde dünyanın en iyileri arasına girdi.

Küresel iş birlikleri ve sürdürülebilir gelecek vizyonu

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) üyesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilirlik sertifikasyon süreçlerini Urla, Selçuk, Çeşme ve Menderes ilçelerinde kararlılıkla yürütüyor. Green Destinations ile kurulan stratejik ortaklık sayesinde kentin turizm destinasyonları, dünya genelinde 50’den fazla program ortağı tarafından yakından takip ediliyor. İzmir’in aday gösterilen bu üç projesi; yerel kalkınmanın, çevre bilincinin ve sosyal adaletin turizmle nasıl entegre edilebileceğine dair evrensel bir model sunuyor. İzmirliler, Green Destinations platformu üzerinden 15 Ocak’a kadar oy kullanarak kentin bu başarı yolculuğuna katkı sunabiliyor.