Denizli’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, il dışından kente sahte para getirdiği tespit edilen bir şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada 351 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

Şüpheli adım adım takip edildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, parada sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Ekipler, il dışından Denizli’ye sahte para getireceği belirlenen bir şüpheliyi fiziki ve teknik yöntemlerle takibe aldı.

351 adet sahte banknot ele geçirildi

Yapılan takip sonucu durdurulan araçta arama yapıldı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu, 351 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi. Toplam değeri 35 bin 100 dolar olan sahte paralara el konuldu.

Şüpheli gözaltına alındı

Yakalanan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli hakkında “parada sahtecilik” suçundan adli işlem başlatıldı.