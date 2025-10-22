ABD’de hükümetin bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle yaşanan kapanma krizi, her geçen gün halk üzerindeki etkisini artırıyor. Özellikle sivil havacılık sektöründe görev yapan yaklaşık 60 bin federal çalışan, maaşlarını alamadıkları için zor günler geçiriyor.

Hükümetin kapanması maaşları durdurdu

Ekim ayı başında federal bütçede uzlaşma sağlanamaması nedeniyle hükümetin geçici olarak kapanması, kamu çalışanlarını doğrudan etkiledi. Hükümetin kapanmasıyla birlikte birçok federal kurumun ödemeleri durduruldu.

ABD genelinde en çok etkilenen sektörlerden biri ise sivil havacılık oldu. Güvenlik görevlileri, hava trafik kontrol personeli ve ulaştırma idaresine bağlı çalışanlar maaş alamadı.

“Çocuğuma bakmak için Uber’de çalışıyorum”

Minnesota eyaletinde Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) çalışanlarını temsil eden Hükümet Çalışanları Federasyonu Yerel 899 Sendikası Haznedarı Neal Gosman, yaşanan ekonomik sıkıntıları anlattı.

“Mesaim bittikten sonra Uber, DoorDash ya da Lyft gibi yarı zamanlı işlerde çalışıyorum. Çünkü evde bir çocuğum var ve eve ekmek götürmem gerekiyor.”

Gosman, sendikadaki görevinin yanı sıra havaalanı güvenlik memuru olarak da çalıştığını belirterek, birçok meslektaşının aynı durumda olduğunu ifade etti.

Maaş belirsizliği sürüyor

Yetkililer, hükümetin kapanmasının bir hafta daha sürmesi halinde, hava güvenliğini sağlayan on binlerce çalışanın bir sonraki maaş ödemesini alamayacağını açıkladı.

Ekim ortasında yapılan son ödemelerde dahi çalışanlara iki günlük eksik maaş yatırıldığı belirtildi. Havalimanı çalışanlarının gelecek hafta yapılması gereken maaş ödemesi konusunda yarın bilgilendirileceği, ancak çoğunun herhangi bir ödeme beklemediği ifade edildi.

“Federal çalışanlara gıda yardımı yapılabilir”

Minneapolis’teki St. Paul Uluslararası Havalimanı yetkilileri, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi durumunda federal çalışanlar için gıda tezgahları kurulacağını duyurdu.

Açıklamada, bozulmayan gıda ürünlerinin dağıtılacağı ve Kasım ayında da kriz devam ederse çalışanlara gıda yardımı desteği sağlanabileceği belirtildi.

ABD’de hükümet kapanmaları yeni değil

ABD tarihinde hükümetin bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle kapanması ilk kez yaşanmıyor. Son olarak 2019 yılında 35 gün süren kapanma, ülke tarihinin en uzun hükümet krizlerinden biri olmuştu.

O dönem maaşları ödenmeyen ulaştırma çalışanlarının işbaşı yapmaması, havalimanlarında uzun güvenlik kuyruklarına neden olmuş; New York hava trafiği yavaşlamış ve siyasi baskı sonucu anlaşma sağlanmıştı.

Ekonomik ve sosyal etkiler derinleşiyor

Uzmanlara göre, mevcut kapanma uzadıkça ekonomik çarklar yavaşlayacak, vatandaşların kredi borçları ve yaşam maliyetleri artacak. Federal çalışanların maaşlarının kesilmesi, sadece bireysel değil, ulusal ekonomik faaliyetleri de olumsuz etkileyebilir.