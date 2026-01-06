Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Ticaret Borsası koordinasyonunda; İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Manisa Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası ve Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği iş birliğiyle, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü ile yapılan protokol kapsamında Ege Bölgesi pamuk ekili alanları ve rekolte tahmin çalışmaları yürütüldü.

Bu çalışmalar sonucunda 8 Ekim 2025 tarihinde yapılan toplantıda 2025/26 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekoltesi 160 bin ton olarak kamuoyuna duyuruldu. Açıklamanın ardından bölgede etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle hasat sürecinde ciddi aksamalar meydana geldi. Bunun üzerine kasım ayında uzman ekiplerle Ege genelinde yeniden saha çalışmaları yapıldı.

Hasadın yüzde 85’i yağışlardan etkilendi

Yeni saha çalışmaları hakkında bilgi veren Işınsu Kestelli, üreticiler, çırçır işletmeleri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler ile arazi incelemeleri sonucunda, hasat döneminde görülen yoğun yağışların verim ve kalite kayıplarına yol açtığının belirlendiğini aktardı.

Tespitlere göre yağışlar öncesinde pamuk hasadının yalnızca yüzde 15’i tamamlandı. Kalan yüzde 85’lik bölüm ise doğrudan olumsuz hava koşullarından etkilendi. Artan toprak nemi, hasat için gerekli arazi şartlarını bozdu. Bu durum dip kozaların toplanmasını zorlaştırdı ve verim kaybına neden oldu.

Koza açtırıcıların etkisi kayboldu, kalite düştü

Kestelli, yağmur öncesinde uygulanan koza açtırıcıların etkisini yitirdiğini, açılmayan kozaların verim kaybını artırdığını belirtti. Yağışların hemen ardından toplanan pamukta kalite düşüşü tespit edildi. Yağmurdan etkilenen depolarda muhafaza sorunları yaşandığı, bunun da ilave verim kayıplarına yol açtığı ifade edildi.

“Rekolte beklentisi yüzde 10-15 daha düşük”

Yapılan tüm incelemeler sonucunda genel tabloyu özetleyen Kestelli şu değerlendirmeyi yaptı: “Lokasyon bazında değişmekle birlikte, yaşanan yağışlara bağlı olarak 2025/26 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekoltesinin, daha önce açıklanan tahminin yaklaşık yüzde 10-15 altında gerçekleşmesi öngörülmektedir.”