1993 yılında Rönesans Holding'i kuran Erman Ilıcak, küçük bir sermayeyle başladığı iş hayatında dev projelere ulaştı. Bugün 30 bin çalışana istihdam sağlayan holding, dünya genelinde inşaat, gayrimenkul, sağlık ve enerji alanlarında faaliyet gösteriyor.

Erman Ilıcak nereli?

Erman Ilıcak, 3 Ekim 1967 tarihinde Malatya'nın Darende ilçesinde doğdu. Babası Avukat Bekir Ilıcak'tır. Ailesiyle birlikte 1969 yılında Ankara'ya taşındı. İş hayatının büyük bölümünü Ankara ve uluslararası arenada geçiren Ilıcak, 57 yaşında bulunuyor.

Erman Ilıcak'ın eğitim hayatı nasıl geçti?

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde 1985 yılında tamamlayan Ilıcak, 1990 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Okul yıllarında basketbol oynayan Ilıcak, İngilizce ve Rusça biliyor.

2002 yılında Minnesota Üniversitesi ve Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi'nden MBA derecesi alan Ilıcak, 2011 yılında Paris'teki Uluslararası İşletme Okulu'ndan İşletme Yönetimi doktora derecesi aldı.

Erman Ilıcak iş hayatına nasıl başladı?

İş hayatına 24 yaşında atılan Erman Ilıcak, ENKA şirketinin Rusya operasyonlarında 1991 yılında mühendis olarak işe başladı. ENKA bünyesinde önce Rusya, sonra da Libya'da çalıştı.

Rusya'da 1,5 yıl çalıştıktan sonra işi öğrendiğini hissederek ENKA'dan ayrıldı ve kendi işini kurdu. 26 yaşında, bekar ve risk almaya hazır bir genç olarak girişimcilik yolculuğuna başladı.

Rönesans Holding nasıl kuruldu?

Ilıcak, 1993 yılında Rusya St. Petersburg'da Rönesans Holding'i kurdu. Çalışanlarından biri kendisi, birisi muhasebeci, birisi tercüman olmak üzere 5 kişiyle evleri boyamak için kurduğu şirket, bugün Rusya'nın en büyük ikinci yabancı müteahhitlik şirketi haline geldi.

Rusya'da o dönem büyük şirketler vardı ancak küçük işler için şirket yoktu. Bu boşluğu gören Ilıcak, küçük tadilat ve tamirat işleriyle başladı. İlk yılında 1 milyon dolar ciro yapan şirket, hızla büyümeye başladı.

Rönesans Holding bugün hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Merkezi Ankara'da bulunan Rönesans Holding, bugün Türkiye ve Hollanda başta olmak üzere Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada, toplam 30 ülkede 30 bini aşkın çalışanıyla inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteriyor.

Holding; ağır sanayi tesisleri, altyapı projeleri, hastaneler, alışveriş merkezleri, ofisler, oteller ve konutlar inşa ediyor. 2014 yılında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı Rönesans İnşaat inşa etti.

Erman Ilıcak'ın serveti ne kadar?

Forbes'un Eylül 2025 verilerine göre Erman Ilıcak'ın serveti 2,9 milyar dolar olarak belirlendi ve dünya sıralamasında 1336. sırada yer aldı. 2025 yılı başında ise serveti 3,1 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Ilıcak'ın serveti yıllar içinde dalgalı bir seyir izledi. 2013 yılında 2,5 milyar dolarla Forbes'un En Zengin 100 Türk listesinde 10. sırada yer almıştı. 2019 ve 2021 yıllarında ise 3,8 milyar dolarla Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını taşıdı.

Erman Ilıcak'ın sosyal sorumluluk projeleri neler?

2009 yılında kurulan Rönesans Eğitim Vakfı REV'in mütevelli heyeti üyesi olan Erman Ilıcak, gerçekleştirdiği bağışlarla Capital dergisinin "Gönlü Zengin İş İnsanları" listesinde 2019 yılında üçüncü sırada yer aldı.

Rönesans Holding ve REV tarafından Türk Eğitim Derneği (TED) iş birliğiyle 2014 yılında TED Rönesans Koleji kuruldu. Eğitimi ve gençleri ana odağına alan vakıf, bugüne kadar binlerce öğrenciye karşılıksız burs verdi.

Erman Ilıcak evli mi, çocuğu var mı?

Erman Ilıcak, 2000 yılında Jale Ilıcak ile evlendi. 3 çocuğu bulunuyor. TÜSİAD'a da üye olan Ilıcak, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü'nün başkanlığını da yürütüyor.