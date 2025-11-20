Eren Yılgın’ın son yediği yemeğin tavuk döner olduğu, bu nedenle zehirlenme şüphesi ortaya çıktığı aktarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, tavuk dönerin sipariş edildiği işletmeden numune aldı. Ölüm nedeninin netleşmesi için Eren’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay, bölgedeki gıda güvenliği konusunda yeni bir endişeye neden oldu.

Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Esenyurt’taki vakada, Eren Yılgın’ın ölümü sonrası zehirlenmeye yol açtığı düşünülen tavuk dönerden numune alındı. Yapılan ilk incelemelerde, işletmenin gerekli ruhsatlara sahip olup olmadığı kontrol edildi ve işletmenin ruhsatsız olduğu tespit edilince kapatıldı. Olayla ilgili olarak kesin ölüm nedeni Adli Tıp incelemesi tamamlandıktan sonra açıklanacak.

Eren Yılgın kimdir

Eren Yılgın 13 yaşında bir çocuk olarak Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde ailesiyle yaşıyordu. Anne Ayten Yılgın ve baba Salih Yılgın'ın oğlu olan Eren, olay günü ebeveynleri işteyken evde yalnız kaldı. Aile daha önce de acı bir kayıp yaşadı, baba Salih Yılgın altı yedi ay önce 21 yaşındaki kızını kaybettiğini belirtti. Eren Yılgın'ın günlük hayatı hakkında sınırlı bilgi bulunurken, olay akşam saatlerinde dışarıdan yemek siparişi verdiği tespit edildi. Çocuk herhangi bir bilinen kronik rahatsızlığa sahip değildi, baba açıklamasında çocuğunun hiçbir sağlık sorunu olmadığını ifade etti. Eren Yılgın'ın ölümü ailesini ve çevresini derin üzüntüye boğdu.

Ailede Daha Önce Yaşanan Kayıp

Aile kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Eren Yılgın’ın yaklaşık altı ay önce ablası da hayatını kaybetti. Baba Salih Yılgın, olayla ilgili kesin bir yargı belirtmekten kaçındı ve adli tıp raporunun sonucunun beklenmesi gerektiğini ifade etti. Bu durum, ailede art arda yaşanan kayıpların toplumsal ve psikolojik etkileri üzerine dikkat çekti.

Olay Sonrası Resmi Süreç

Polis ekipleri olayın yaşandığı evde ve çevresinde inceleme yaptı. Eren Yılgın’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp’a sevk edildi. Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda kontrol süreci başlatıldı. Ölüm nedeni hakkında kesin bilgi Adli Tıp Kurumu’nun raporuyla netleşecek. Resmi sonuçlar açıklandığında olayın yasal sonuçları ve gıda güvenliği konusunda alınacak önlemler yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.