Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ’da düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda sosyal hizmetlerde son 23 yılda yaşanan dönüşümleri anlattı. Bakan Göktaş, Türkiye genelinde 540 bin aileye destek sağlandığını belirterek, kadın, çocuk, engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yönelik aile odaklı hizmetlerin geliştirildiğini ifade etti.

SOSYAL HİZMETLERDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Göktaş, sosyal hizmetler ve sosyal politikalar alanında son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşandığını vurguladı. Tekirdağ’a son 23 yılda 9,5 milyar liralık destek sağlandığını açıklayan Bakan, yollar, hastaneler, okullar ve savunma sanayindeki gelişmelere de değindi. Savunma sanayide Türkiye’nin ihracat yapan ilk 10 ülke arasına girdiğini söyledi.

VATANDAŞ ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI

Cumhurbaşkanının 1994’ten bu yana insan odaklı bir anlayış benimsediğini hatırlatan Göktaş, engelli bireylerin evlerinde saklandığı dönemlerden bugün güçlü sosyal politikaların uygulandığı bir yapıya gelindiğini belirtti. Engellilere yönelik evde bakım yardımının da bu anlayışın bir sonucu olduğunu ifade eden Bakan, ihtiyaç sahiplerinin 58 farklı sosyal yardım kalemiyle desteklendiğini ve sosyal yardım başvurularının artık e-devlet üzerinden dakikalar içinde yapılabildiğini söyledi.

MİLLET ÖNCELİKLİ POLİTİKALAR VE AİLE YILI 2024

Göktaş, ekonomik zorluklar sırasında birçok ülkenin sosyal destekleri kısarken Türkiye’de vatandaş odaklı politikaların öncelikli olduğunu vurguladı. 2024’ün Aile Yılı ilan edildiğine dikkat çeken Bakan, teşkilatın kapı kapı dolaşıp vatandaşın halini sorduğunu ve ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.