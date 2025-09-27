Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırşehir Cacabey Meydanı’nda düzenlenen 38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında esnaf ve vatandaşlara hitap etti. Türkiye’nin son 22 yılda birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Bolat, esnafa özel kredi desteği müjdesi verdi.

KIRŞEHİR ESNAFINA 100 MİLYON TL KREDİ DESTEĞİ

Ahilik kültürünün yaşatıldığı törende konuşan Bakan Bolat, Kırşehir’deki esnaf için Halkbank aracılığıyla 100 milyon TL’lik kredi desteğinin pazartesi günü itibarıyla gönderileceğini duyurdu. Bolat, Türkiye genelinde 22 yılda 2 milyon 300 bin esnafa 674 milyar liralık destek sağlandığını belirtti.

“IMF’DEN BORÇ ALAN TÜRKİYE’DEN, ESNAFA MİLYARLAR DAĞITAN TÜRKİYE’YE”

Bolat konuşmasında Türkiye’nin ekonomik gücüne de dikkat çekerek, "Geçmişte IMF’den 3,2 milyar lira alabilen bir Türkiye varken, şimdi sadece bu yıl 754 milyar lira esnaf desteği sağlandı" dedi.

ESNAFA FAİZ DESTEĞİ YOLDA

Esnaf kredilerindeki yüzde 27’lik faiz oranlarının yıl sonuna kadar düşürüleceğini de açıklayan Bolat, “Esnafımızın yükünü hafifletmek için faiz oranlarını daha da aşağı çekeceğiz” ifadelerini kullandı.