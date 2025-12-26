Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Futbolda Bahis Soruşturması” olarak bilinen dosya kapsamında bu sabah yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın son aşamasında, aralarında tanınmış kulüp yöneticileri ile aktif futbolcuların da bulunduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Erden Timur da soruşturma kapsamında yer aldı

Soruşturma kapsamında eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur’un da dosyada yer aldığı öğrenildi. Gelişmenin ardından, o dönemki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Erden Timur ilgili yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

"Dosta güven, düşmana korku"

O dönemki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda taraftarlara hitap etmişti. Koç, toplantıda yaptığı konuşmada, taraftarların tutumuna ilişkin olarak “Dosta güven, düşmana korku salan bir tepki verdiniz. Helal olsun size” ifadelerini kullanmıştı.

TFF ve Erden Timur’a yönelik eleştiriler

Ali Koç, konuşmasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimini ve Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’u hedef aldığı iddia edilen değerlendirmelerde bulunmuştu. Rakip kulüp yöneticilerinin Fenerbahçeli futbolculara ceza aldırmaya yönelik girişimleri olduğunu savunan Koç, yaşanan olayların hafife alındığını öne sürdü.

“Fenerbahçe seni de not etti”

Başkan Koç, bazı yöneticilerin Trabzon’da yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarını da eleştirerek, bu kişilerin kamuoyu önünde Fenerbahçeli futbolculara ceza verilmesi gerektiği yönünde mesajlar vermeye çalıştığını ifade etmişti. Koç, söz konusu açıklamalarla ilgili olarak “Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince” ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirmişti.